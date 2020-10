Kılıçdaroğlu: Gençlerin beni işsiz bırakana oy vermeyeceğim demesi lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversite mezunu bazı gençlerle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Fethi Açıkel ve Gökçe Gökçen ile Parti Meclisi Üyesi Umut Akdoğan eşlik etti.Kılıçdaroğlu, gençlerin iş bulma konusunda sıkıntılar yaşadığını belirtirken gençlerin bu konulardaki taleplerini, sorunları dinledi ve CHP'nin çözüm önerilerini anlattı.

Siyaset kurumunun sorunlara çözüm bulması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, iktidarı, gençlerin işsizlik sorununa çözüm bulabilecek kapasiteye sahip olmamakla eleştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Gelişmiş ülkeler önümüzdeki 50 yılı, 100 yılı planlar ve bu planlar sürekli, belli aralıklarla revize edilir. Türkiye'nin kalkınma planı yok." dedi.

Gençlerde umutsuzluğun çok yaygın olduğunu gördüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, gençlerin umutsuz olmaması gerektiğini vurguladı.



Zor koşulların yaşandığını dile getiren Kılıçdaroğlu, eğitimde ciddi sorunlar bulunduğunu, bunun başlı başına ele alınması gereken bir konu olduğunu belirtti.

Eğitimin sağlıklı bir planlama üzerine inşa edilmediğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Herkesin üniversite mezunu olduğu bir ülke hiçbir yerde yoktur. Sağlıklı bir eğitim politikası ile hayatın her alanını, imalatın ya da üretimin her alanını istihdam alanına dönüştürmek mümkün." diye konuştu.



Projelerinden biri olan "teknoloji liseleri" hakkında bilgi veren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kurmak istiyoruz. Teknoloji liseleri kurduğumuz zaman sanayinin ihtiyaç duyduğu eleman ihtiyacı süratle karşılanabilir. Bu liseler yatılı olacak. Bu liselerde çalışanlar belli bir süreden sonra, belli bir sınıftan sonra kendi alanlarıyla ilgili sanayide staj yapacaklar, yani çalışacaklar. Onların Sosyal Güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Eğer bunlar üniversiteye gitmek istiyorlarsa bunlara ayrıca artı puan verilecek. Örneğin motor bölümünde okuyan, makine mühendisi olmak istiyorsa diğer öğrencilere göre 2 puan, 3 puan, 5 puan neyse artı verilerek kendi üniversitelerine devam edebilecekler."



TBMM Plan Bütçe Komisyonu üyeliği yaparken hakimlik savcılık sınavında mülakatların kaldırılmasını istediğini aktaran Kılıçdaroğlu, bunun kabul edilmediğini belirterek şöyle konuştu:

"Onun üzerine dava açıldı ve mülakatlara bir kamera konması zorunluluğu getirildi Danıştay kararıyla. Böylece mülakatta sınava giren kişi sorulara doğru yanıt verdi mi, vermedi mi, bir haksızlığa uğradı mı, uğramadı mı bu görülecekti. Fakat bir yasa çıkardılar, 'mülakatlara kamera konmaz' diye. AK Parti böyle bir düzenleme yaptı ve maalesef böylece mülakatlarda hangi soruların sorulduğu, siz doğrusunu söyleseniz bile bunu kanıtlayabilecek hiçbir şey yok. Normalde bugün yapılması gereken; sınavlarda, kamu sınavlarında mülakatın tamamen kaldırılması. Hesap uzmanlığı sınavında, biz sosyal bilimlerde eğitim veren üniversitelerin son sınıf öğrencilerine gider, en parlak öğrencileri hocalarından öğrenirdik ve o öğrencilere rica ederdik 'gel bizim sınava gir' diye. Yani başarılı öğrenciyi kendi kurulumuza almak için gider öğrenciyi 'gel bizim sınava gir' diye zorlardık."



Kılıçdaroğlu, "Gelişmiş ülkeler önümüzdeki 50 yılı, 100 yılı planlar ve bu planlar sürekli, belli aralıklarla revize edilir. Türkiye'nin kalkınma planı yok. Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı, gençlerin haberi yok. Çünkü o kadar siyasi hayattan kopuk ki gençler." diye konuştu.



Anadolu'nun içinin boşaldığını, herkesin iş bulmak için Ankara, İstanbul, İzmir'e gitmek istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Neden yatırımlar Türkiye genelinde dengeli dağıtılmıyor?" diye sordu.



Anayasa'nın 49. maddesinde "Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır." dendiğini aktaran Kılıçdaroğlu, bu nedenle devletin her bir gence tek tek iş bulmak zorunda olduğunu söyledi.



Kemal Kılıçdaroğlu, "2023'e bütün gençlerin hazırlık yapması lazım. Şu soruyu bütün gençlerin söylemesi ve sorması lazım, '18 yıldır iktidarda olup beni işsiz bırakana ben asla oy vermeyeceğim' demesi lazım. Eğer bunu söyleyebiliyorsa ve sandığa bu iradesini yansıtabiliyorsa o ülkede hiçbir siyasi iktidar o zaman 'gençlerin sesine ben kulak vermiyorum' diyemez." değerlendirmesinde bulundu.