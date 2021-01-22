Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu kabul etti.
GÜNDEM 22.01.2021, 16:04
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Magro'yu parti genel merkezindeki makamında kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.
Görüşmede Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün eşlik ettiği kaydedildi.
Görüşmede Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün eşlik ettiği kaydedildi.
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