Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ile görüştü

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Magro'yu parti genel merkezindeki makamında kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün eşlik ettiği kaydedildi.

