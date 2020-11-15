Partisine yönelik “HDP'ye örtülü destek verme” ve İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik “FETÖ'cü” suçlamalarında bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında işletilen ihraç süreci devam ederken, Ümit Özdağ'ın ortaya attığı, "Dört parti anayasa hazırladı" iddiasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dan cevap geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu “Böyle bir anayasa çalışması yok. Kamuoyunda tartışılıyor, ben de hayretle izliyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yeni bir anayasa çalışması yapmaları halinde ilk ziyaret edeceği adresin İYİ Parti ve genel başkanı Meral Akşener olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Onun görüşlerini almak olacaktır yapacağım ilk adım. Böyle bir çalışma yok, bir bardak suda fırtına koparmak gibi bir çaba var" ifadelerini kullandı.

Türkiye Sosyal, Ekonomik, Siyasal Araştırmalar Vakfı’nın (TÜSES) 2017 yılında yaptığı Ortadoğu konulu toplantıya katıldığını açıklayan Kılıçdaroğlu, toplantıda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun da bulunduğunu söyledi.

Toplantıda Ortadoğu’yu tartıştıklarını belirten Kılıçdaroğlu, “TÜSES bir sivil toplum örgütü. Anayasa konusunda da toplantı yaptı. Akademisyenler görüşlerini ifade ettiler. Ortada ‘Bir anayasa yazıldı, dört parti bir araya geldi, anayasa taslağı hazırladı’. Böyle bir şey yok” dedi.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

“Dört partiyle oturup anayasa taslağı hazırlamamız asla söz konusu olmadı. Kaldı ki ben defalarca güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemden söz ederim. Demokrasiye inanan pek çok siyasi parti lideri de güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemden söz eder. Güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemden ne anlaşılacağı partiler kendi ekipleri özel olarak çalışıyorlar. Sayın Davutoğlu, bu konuda bir çalışma yaptıklarını ve önümüzdeki günlerde siyasi partileri ziyaret edip, görüşlerini ifade edeceklerini açıkladı.”

