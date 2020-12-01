Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan artık bir milli güvenlik sorunudur

Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin haftalık CHP Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Kılıçdaroğlu, "Farklı düşünceler, farklı kimlikler, farklı inançlar başımızın üstünde. Saygı duyacağız. Amaç bütün farklılıklarımızı zenginlik kabul edip güzel Türkiye'yi yeniden inşa etmektir." ifadesini kullandı. Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk hisse satışına tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu, "Böyle bir ballı satış nerede olur? Borsa İstanbul'un rakamlarını çıkıp millete anlatacaksınız. Gerçek değeri 200 milyon mu 425 dolar mı?" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar: Binlerce engelli kardeşimiz işsiz. Ama engelli kadrolarının büyük bir kısmı boş. Hangi gerekçe ile atama yapılmıyor? Yarın sandık önümüze geldiğinde biz bunun hesabını siyasi iktidardan soracağız, ben sizden bunu bekliyorum.Tahir Elçi o gün yaptığı toplantıda bu kadim bölgede çatışma istemiyoruz demişti. Diyarbakır bir kadim bölgedir. Devletimiz tarihiyle, coğrafyasıyla kadim bir bölgesi. Çok sayıda düşünür çıkmıştır o topraklardan. O kadim topraklarda çatışmanın olmaması lazım. Aradan geçen süreye karşı bugüne kadar failler bulunmadı. Faili meçhul cinayetler bir demokrasinin ayıbıdır. İskeçe Müftüsü Ahmet Mete tehdit ediliyor. Bir din adamı niye tehdit edilir? Müslümanlara karşı, inanca karşı eğer insanlar müftüyü hedef seçim o inancın mensuplarını cezalandırmak istiyorlarsa sonuç alamazlar. Bu tehditler bizi yıldıramaz.FETÖ İLE İŞBİRLİĞİ YAPIP ORDUYA KUMPAS KURAN SENSİN: Şimdi bu kişiye sormak isterim, sen başbakanken 4 Temmuz 2003'te 11 askerin başına çuval geçirildiğinde ne yaptın? Nota ver dedik, ne notası müzik notası mı? dedin. Bunu yapan adam vatanı orduyu sever mi? Sen bize kalkacaksın ordu üzerinden ders vereceksin, sen kim ordu kim? Sen çocuklarını niye askere göndermedin? Madem peygamber ocağı senin çocuğun da orada askerlik yapsın. Sen kim ordu kim? Balyoz, Ergenekon oldu, bunu FETÖ ile yaptı. Sen bırak gevezeliği, sen FETÖ ile işbirliği yapıp orduya kumpas kuran başbakan mısın değil misin? Bunu onların milletvekilleri televizyona çıkıp söylüyor. İttifak yaptık diyor. Sen kendi ordusuna kumpas kuran bir başbakansın.

BAŞBAKANKEN BAŞBUĞ'U TERÖRİST DİYE HAPSE ATTIRMADIN MI?: Milli Savunma Bakanı siyasete girdiği andan itibaren bizim muhatabımızdır. Şimdi ben ona ve Erdoğan'a soruyorum. Süleyman Şah türbesinin bulunduğu topraklar bizim topraklarımız. Orada bizim bayrağımız dalgalanıyordu. Sen Genelkurmay Başkanı'ydın Erdoğan başbakandı. Kendi toprağında terör örgütünün isteği üzerine kendi bayrağını indiriyorsun utanmadan, türbeyi kaçırıyorsun utanmadan, sen bana ordudan mı bahsediyorsun utanmadan... O talimatı kim verdi? Ordu üzerinden bize saldıramazsın. O ordu peygamber ocağıdır. O ordu Mustafa Kemal'in ordusudur başka kimsenin değil. Orduyu bu kadar seviyorsan, sen başbakanken ordunun genelkurmay başkanını terörist diye hapse attırmadın mı?

SEN KİM ORDU KİM?: Sen orduyu darmadağın ettin, devlete bu kadar ihanet eden kişi hala bizi suçlayacak. Sen kimsin ya, kimsin sen? Suriye'de 36 askerimiz şehit oldu, Rusya vurdu. Erdoğan ne yaptı? Kınadı mı? Soluğu Moskova'da aldılar. Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerinin bu kadar aşağılandığına tanık olmamıştım. Putin dakikalarca kapının önünde bekletti. 36 askerimiz şehit oldu. Bu ordu seven ne yapıyor? Putin'den aldılar dersi, Katar Katar Türkiye'ye döndüler. Sen kim ordu kim?

KENDİ FABRİKANI YABANCI BİR ORDUYA NEDEN TESLİM EDİYORSUN: Tank Palet fabrikasının değeri 20 milyar dolar. Ordunun elinden alındı. Katar ordusuna verildi. Kaça verildi? Hiç para alınmadı, sıfır. Kuruş olarak 1 kuruş değil. Katarlılar buna bir uçak verdiler. O uçağın adı Tank Palet'in rüşveti olarak tanımlanmak zorundadır. Bunu gündeme getirdik, kendi ordusunu, kendi fabrikasını yabancı bir orduya neden teslim ediyorsun Ethem Sancak ile beraber? Ordu Erdoğan'ın ordusu değildir. Ordu üzerinden siyaset yapmak doğru değildir. Akdeniz'de bir gemimiz arandı. Aramaya yapacağız diye bekliyorlar 4 saat geçiyor cevap yok. Kimse Erdoğan'a ulaşamıyor. Roma'daki büyükelçiliği arıyorlar 1 saat de oradan geçiyor. 5 saatin sonunda bunlar da inip gemiyi arıyorlar. Ne tepki geldi? Milletvekilimizin söyleminin çarpıtılarak kullanılması bu olayın kapatılmasına yöneliktir. Uluslararası sularda helikopterden indiler, mürettebatını tutukladılar, aramayı yaptılar senden tık yok, tık.

ERDOĞAN ARTIK MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR: Bir ülkenin cumhurbaşkanı mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyorsa, egemen güçler talebini karşılıyorsa o cumhurbaşkanı o ülke için artık bir milli güvenlik sorunudur. İşin özeti budur. Türkiye'nin önünde bir takoz var, o takozun adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. O takozu Türkiye'nin önünden çekip çıkarmak bu milletin şerefli bir görevi olacaktır.

