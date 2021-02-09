Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda konuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haftalık grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu, "Zalimin zulmünü sona erdirmek zorundayız. Birlikte el ele mücadele edeceğiz. Bu tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun bilincinde olan herkesle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hepimiz bu milletin umuduyuz. Büyük sorun var, büyük ekonomik buhran var, insanlar perişan, huzur sadece bir yerde ve bir avuç insan için var. Bu millet bu yönetimi hak etmiyor. "19 yıldır iktidarı yönetenler bu memleketin hayrına ne yaptılar da CHP engel oldu?" diye sormuştum. AK Parti'nin genel başkanına, grup başkanvekillerine sordum. Günün 24 saati Erdoğan oturuyor, kalkıyor, tek şey var CHP. Benim de bu soruyu sorma hakkım var. Sen bu memleketin hayrına ne iş yaptın da biz karşı çıktık?

