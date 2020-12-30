Televizyonların Ankara Temsilcileri ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, önceki gün belirlenen 2021 yılı asgari ücret tutarını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, “Bu rakamı belirleyenlerde vicdan yok. Kaçakçıları, organ ticareti yapanları, uyuşturucu kaçakçılarını kanun çıkararak koruyacaksın ‘senden vergi almayacağım’ diyeceksin ve aynı zamanda da aklayacaksın. Ancak asgari ücretliden vergi alacaksın” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyonların Ankara temsilcileri ile 2020 yılı değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantıda Kılıçdaroğlu, gündemin öne çıkan konu başlıkları hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.Gündemin sıcak maddesi olan 2021 yılı asgari ücret tutarı ile ilgili konuşarak sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, “Bu rakamı belirleyenlerde vicdan yok. Kaçakçıları, organ ticareti yapanları, uyuşturucu kaçakçılarını kanun çıkararak koruyacaksın ‘senden vergi almayacağım’ diyeceksin ve aynı zamanda da aklayacaksın. Ancak asgari ücretliden vergi alacaksın. Bu iktidar, kara paracıların iktidarı. 5’li çeteye, milyarlarca lira vergi avantajı sağladınız” dedi.



Kılıçdaroğlu, derneklere kayyum atamasının önünü açacağı iddiası ile STK’lardan büyük tepki toplayan ve geçtiğimiz günlerde TBMM’de kabul edilen “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi” ile ilgili de konuştu. Kılıçdaroğlu, “Kayyum atayarak olmayan demokrasiye bir şey daha ilave ediyorlar. STK’lar, dernekler kendilerini övsün istiyorlar. Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz” şeklinde konuştu.



Ekonomi ve yargı alanında reform tartışmaları ile ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, “Bir devlet krizi, bir buhrandan söz ediyoruz. Eğer mahkeme, yasanın, Anayasa’nın gereğini yerine getirmiyorsa orada reform olmaz. Erdoğan’ın dile getirdiği reform sözcüğü benim açımdan inandırıcı değil. Reform sözcüğünün içini boşalttılar. Devlette liyakati kaldırdılar; reformu yapacak adam bırakmadılar” dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik “evine dön” çağrısı için de görüşlerini bildiren Kılıçdaroğlu, “Sayın Bahçeli’nin, Sayın Akşener’e yaptığı çağrı ne kadar ciddidir bilmiyorum. Yanıtını kendisi verdi zaten. İşlerimi bitirdim, evime dönüyorum dedi” ifadelerini kullandı.

