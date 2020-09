Kılıçdaroğlu: Azerbaycan’ın her koşulda yanındayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısına yönelik Haber Global TV’de soruları yanıtladı.

“Azerbaycan’ın her koşulda yanındayız, sadece CHP olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Azerbaycan vatandaşlarıyla kucaklaşıyor" diyen Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi.

“İzlenen dış politikanın öteden beri yanlış olduğunu söylüyorum. Ama Azerbaycan farklı bir konumda çünkü toprakları işgal altında. Haklı olarak kendi topraklarını savunuyor. Hangi devlet olursa olsun Azerbaycan’a destek vermesi lazım. Azerbaycan’ın her koşulda yanındayız, sadece CHP olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Azerbaycan vatandaşlarıyla kucaklaşıyor. Türkiye üzerine düşen görevi yapıyor, uluslararası kurallara uygun olarak yapıyor.

Son günlerde dolar tırmanışta. Bir aylık maliyeti Hazineye 86 milyar, eski parayla 86 katrilyon. 86 milyar liralık bir borç yükünün altına bu ülkeyi kim soktu? Ben mi? Türkiye’nin üreten Türkiye olması lazım.

Yönetemiyorlar. Normalde Türkiye’de şartlar ağırlaşmasın diye erken seçime gitmeleri gerekiyor. Bize gelen birden fazla kuruluşun anketleri var. Anketler içinde AK Parti’nin MHP’nin oylarında düşüş var. Kararsızlarda ciddi bir yükseliş var. Bizim oylarımızda artış var ama çok yüksek değil. Millet, kararsızlar gözlüyor.

( Koronavirüs ile mücadele) Samimi söylemek gerekirse, başlangıçta bir Bilim Kurulu vardı Sağlık Bakanlığı bünyesinde. Türkiye, Sağlık Bakanı’na güven duymaya başladı. Bir süre sonra tam tersi olmaya başladı, ciddi çelişkiler oldu. Orada görev yapan akademisyenlerden farklı görüşler çıkmaya başladı. Verilerin doğru olmadığını, rakamların gizlendiğini gördük.

(Muharrem İnce’nin kurultayda oturduğu yer) Her adayın özel bir protokol yeri yoktur, kazananların vardır.”