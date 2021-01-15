Kılıçdaroğlu: Aşı için sıramı bekleyeceğim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılama kampanyasında ‘örnek olmaları’ için ‘devlet büyükleri’nin de aşı olabileceğini açıklamıştı. Bu açıklama ardından dün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP MKYK üyeleri aşı oldu. Bugün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin aşı olduğu açıklandı.

Sabah saatlerinde katıldığı Best Fm radyo programında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı için tüm siyasi parti liderlerine çağrı yaptığı hatırlatılarak, ne zaman aşı olacağı sorulan Kılıçdaroğlu, "Dün akşam Sayın Sağlık Bakanı aradı, aşı olmak için çağrıda bulundu. Tabii dedim. Hekimler aşı olmamızı istiyorlar, biz de doğal olarak aşı oluruz. 'Ben de gerekirse refakat ederim' dedi. Ben de aşı olacağım." diye konuştu. Planlamayı ne zamana yaptığı sorulan Kılıçdaroğlu, "Henüz karar vermedim ama bugün yarın olacak." ifadesini kullandı. "Kameralar olacak mı?" denmesi üzerine de Kılıçdaroğlu, "Bence kameraya çok fazla gerek yok, zaten aşı olacağız" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu daha sonra, CHP'nin "Sen Varsan Biz Varız" programında yaptığı konuşmada, "Aşı için davet geldi, Sayın bakan aradı. Ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim. Önce sağlık çalışanlarının aşı olması lazım" dedi.

