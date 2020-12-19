Kılıçdaroğlu, Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'e ziyarette bulundu.
GÜNDEM 19.12.2020, 15:53
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'e ziyarette bulundu.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti. MHP'nin 1997'de hayatını kaybeden kurucusu Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş, CHP liderini arayarak Alaattin Çakıcı'nın tehdit içeren mektubu ve sonrasında MHP'nin tutumuyla ilgili üzüntülerini dile getirmişti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti. MHP'nin 1997'de hayatını kaybeden kurucusu Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş, CHP liderini arayarak Alaattin Çakıcı'nın tehdit içeren mektubu ve sonrasında MHP'nin tutumuyla ilgili üzüntülerini dile getirmişti.
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