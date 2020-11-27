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Kılıçdaroğlu, Alaatin Çakıcı'nın tehdidi için ne dedi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alaattin Çakıcı'nın kendisine yönelik tehdidine canlı yayından cevap verdi.

GÜNDEM 27.11.2020, 10:35
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Kılıçdaroğlu, Alaatin Çakıcı'nın tehdidi için ne dedi?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de Demokrasi Meydanı programının canlı yayın konuğu oldu. Kılıçdaroğlu, Alaattin Çakıcı'nın kendisine yönelik tehdidine ilişkin cevap verdi. Kılıçdaroğlu, "Bir mafya bozuntusunun tehdidi bana ulaştırıldığında sadece gülümsedim." dedi. Kılıçdaroğlu, Küçükkaya'nın Alaattin Çakıcı'nın tehdidiyle ilgili sorusuna şöyle cevap verdi:
"Bir mafya bozuntusunun tehdidi bana ulaştırıldığında sadece gülümsedim. Kim oluyor Allah aşkına? Beş paralık adam. Beni üzen, beş paralık adamın Milli İstihbarat Teşkilatı'nın arkasına sığınması. Bunun da Bahçeli tarafından dile getirilmesi. Efendim Ermeni terörünün o önledi... Akıl var mantık var. MİT'i bir suç örgütüyle nasıl yan yana koyarsınız. Siz devlet adamısınız, sizin siyasi sorumluluğunuz yok mu?"
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