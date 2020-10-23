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Kılıç satışlarını beş katına çıkaran olay
Son yıllarda dönem dizileri ve filmleri revaçta. Tarihi dizi-filmlerin artmasıyla birlikte bazı meslekler de canlandı.
GÜNDEM 23.10.2020, 21:34
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Bunlardan biri de kılıç satışları oldu. Kılıç ve bıçak imalatı yapan usta Yusuf Bayyiğit, satışların yüzde 500 arttığını söyledi.Malatya’da 4 kuşaktır kılıç ve bıçak imalatı yapan bir aileden gelen Yusuf Bayyiğit DHA’ya konuştu. Dokuz yaşında sıcak demircilikle tanışan Bayyiğit, Damascus çeliği ile kılıç ve bıçak yapan Türkiye’deki tek kişi. Dünyada ise bu mesleği sürdüren nadir sanatçılardan. Bayyiğit, Kültür ve Turizm Bakanlığından Devlet Sanatçısı unvanı aldı.
Son yıllarda dönem dizileri ve filmleri de arttı. Bu artış, kılıç satışlarına da yansıdı. Ata mesleği demirciliği dört kuşaktır sürdürdüklerini söyleyen Bayyiğit, kılıç satışlarının da son dönemde yüzde 500 arttığını ifade etti.
Mesleğe ilişkin de konuşan Bayyiğit, “Günümüzde çok az sayıda kalmasına rağmen maalesef teknolojiye yenik düşen, kaybolmaya yüz tutan bir meslek” ifadelerini kullandı. Peş peşe iş yerlerinin kapandığını söyleyen Bayyiğit, sıcak demircilikle ilgili ustaların başka işlere yöneldiğini belirtti.
Diğer adı Şam çeliği olan Damascus çeliği üretiminin dünyada çok az olduğunu söyleyen Bayyiğit, tarihi dizi ve filmlerde kullanılan kılıçlar nedeniyle insanların kılıca rağbet ettiğini söyledi. Yoğun sipariş nedeniyle son zamanlarda sadece kılıç üretimi yaptığını söyleyen demir ustası, “Sipariş ve talepler o kadar arttı ki şaşkınlık yaşıyoruz. Talep geçmişe göre yüzde 500 oranında arttı” diye konuştu.
Son yıllarda dönem dizileri ve filmleri de arttı. Bu artış, kılıç satışlarına da yansıdı. Ata mesleği demirciliği dört kuşaktır sürdürdüklerini söyleyen Bayyiğit, kılıç satışlarının da son dönemde yüzde 500 arttığını ifade etti.
Mesleğe ilişkin de konuşan Bayyiğit, “Günümüzde çok az sayıda kalmasına rağmen maalesef teknolojiye yenik düşen, kaybolmaya yüz tutan bir meslek” ifadelerini kullandı. Peş peşe iş yerlerinin kapandığını söyleyen Bayyiğit, sıcak demircilikle ilgili ustaların başka işlere yöneldiğini belirtti.
Diğer adı Şam çeliği olan Damascus çeliği üretiminin dünyada çok az olduğunu söyleyen Bayyiğit, tarihi dizi ve filmlerde kullanılan kılıçlar nedeniyle insanların kılıca rağbet ettiğini söyledi. Yoğun sipariş nedeniyle son zamanlarda sadece kılıç üretimi yaptığını söyleyen demir ustası, “Sipariş ve talepler o kadar arttı ki şaşkınlık yaşıyoruz. Talep geçmişe göre yüzde 500 oranında arttı” diye konuştu.
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