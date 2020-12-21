Kilauea Yanardağı faaliyete geçti
Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda patlamalar meydana geldi
GÜNDEM 21.12.2020, 20:07
Hawaii Volkan Gözlemevinden yapılan açıklamada, Kilauea Yanardağı'nın Halemaumau kraterinde patlama meydana geldiği bildirildi.
Patlamanın ardından yanardağ için alarm seviyesi, "yerde ve havada olası tehlikeli aktivite" anlamına gelen "kırmızı"ya yükseltildi.
Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar oluyor.
Patlamanın ardından yanardağ için alarm seviyesi, "yerde ve havada olası tehlikeli aktivite" anlamına gelen "kırmızı"ya yükseltildi.
Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar oluyor.
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