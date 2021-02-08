Kiğılı'dan Erdoğan'a övgüler: Modayı takip ediyor tarzını beğeniyorum

Sabah gazetesinden Tuğba Kalçık'a konuşan ünlü iş adamı Abdullah Kiğılı, ekonomi ve güncel konular başta olmak önemli açıklamalarda bulundu.

Ünlü iş adamı Abdullah Kiğılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın giyim tarzı için "Tarzını çok beğeniyorum. Özellikle son günlerde giydiği takım elbiseler, modayı yakından takip ettiğini de gösteriyor" dedi.

Erdoğan'ın giyim tarzı hakkında değerlendirmelerde bulunan Kiğılı, "Tarzını çok beğeniyorum. Özellikle son günlerde giydiği takım elbiseler, modayı yakından takip ettiğini de gösteriyor. Kravat seçimleri de çok zevkli. Kombini de çok iyi yapıyor. Çizgili takımları taşımak zordur. Ama Erdoğan çok iyi taşıyor. Uzun boylu ve fit oluşu da tabii etken buna" diye konuştu.

