Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı alma şartları neler?

Çalışanların iş yasasına göre kıdem tazminatı almaları kanuni bir haktır.

Bu açıdan kıdem tazminatı gerek çalışanlar, gerek işten ayrılanlar, gerekse iş akdi feshedilenler için merak konusu...

2020 yılı kıdem tazminatı tutarı Ocak Temmuz ve Temmuz Aralık olmak üzere senede iki kere değişiyor.

Buna göre 2020’nin ilk yarısında çalışanlara ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanı ise 6.730.15 lira oldu.



Kıdem tazminatı çalışan kişilere çalıştığı her sene için, 30 günlük çalışma ücreti üzerinden ödenen ücrettir.

Buna göre kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret, iş sözleşmesinin feshedildiği anda geçerli olan çalışanın son brüt ücretidir.

Kıdem tazminatı ve tazminata ilişkin hükümler 1475 Sayılı İş Kanunun 14. Maddesi ile 4857 Sayılı İş Kanunda açıkça düzenlenmiştir.

Kıdem tazminatı tavan tutarı 2020 yılının birinci yarısı için (01/01/2020 – 30/06/2020 tarihleri arasında) 6 bin 730 lira olarak uygulandı.

2020 yılının ikinci yarısı için ise bu oran (01/07/2020 – 31/12/2020) 7 bin 117 TL olarak belirlendi.



Kıdem tazminatına esas alınacak olan ücretin tespitinde 4857 sayılı İş Kanun’unun 32’nci maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler göz önünde tutulmuştur.

Çalışanlar için ikramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler kıdem tazminatı hesabı yapılırken dikkate alınmaktadır.

İşçiye sağlanan özel sağlık sigortası yardımı ya da hayat sigortası pirim ödemeleri de para ile ölçülebilen menfaatler kavramına dahil olup, tazminata esas ücrete eklenmelidir.

Satış rakamları ya da başkaca verilere göre hesaplanan prim değişkenlik gösterse de, kıdem tazminatı hesabında genişletilmiş ücret kavramı içinde değerlendirilmelidir.

İşçiye sağlanan koruyucu elbise, iş yerinde kullanılmak üzere verilen havlu, sabun yardımı, arızi fazla çalışma, ulusal bayram genel tatil, hafta tatili alacakları kıdem tazminatı hesaplamalarında dikkate alınmaz.

Ücret dışındaki para veya para ile ölçülebilen menfaatlerin, tazminata yansıtılmasında son bir yıl içinde yapılan ödemeler toplamının 365’e bölünmesi suretiyle bir güne düşen miktarın belirleneceği kabul edilmektedir.



Kıdem tazminatı hesaplanırken hesaplamaya esas alınacak ücretin tespitinde tavan sınırı getirilmiştir.

Bu sınır; 1475 sayılı eski İş Kanunu’nun 14’üncü maddesinin 13’üncü fıkrasında da yer almaktadır.

Söz konusu fıkraya göre; "Toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez." ibaresi yer almaktadır.

1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2020 yılının Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 7 bin 117 TL’dir.

Hesaplanan kıdem tazminat miktarından da sadece damga vergisi kesilmekte, SGK primi ve gelir vergisi kesilmemektedir.

