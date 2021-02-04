Kıbrıs'ta sokağa çıkma yasağı
KKTC’de yarından itibaren 15 Şubat’ta kadar ülke genelinde tam sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
GÜNDEM 04.02.2021, 22:58
KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 6 bin 937 olduğunu duyurarak, 69'u yerel olmak üzere toplam 80 yeni vakanın tespit edildiğini aktardı.
Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 10 kişinin ise daha önce tespit edilen vakalar ile temaslı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını kaydetti.
KKTC'de toplam vaka sayısı 2 bin 584'e ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 14 kişi ise hayatını kaybetti. Vakalardan 21'i başkent Lefkoşa, 49'u Girne, 5'i Gazimağusa, 4'ü Güzelyurt Bölgesi’de tespit edildi.
Vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle 15 Şubat'ta kadar ülke genelinde tam sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı.
Kaynak: İHA
Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 10 kişinin ise daha önce tespit edilen vakalar ile temaslı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını kaydetti.
KKTC'de toplam vaka sayısı 2 bin 584'e ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 14 kişi ise hayatını kaybetti. Vakalardan 21'i başkent Lefkoşa, 49'u Girne, 5'i Gazimağusa, 4'ü Güzelyurt Bölgesi’de tespit edildi.
Vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle 15 Şubat'ta kadar ülke genelinde tam sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı.
Kaynak: İHA
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