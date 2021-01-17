“Kıbrıs meselesinde doğru yoldayız”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs meselesinde savundukları iki devletli çözüm konusunun Kıbrıs Rum kesiminde de gündem oluşturduğunu belirterek, “Doğru yoldayız” ifadesini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla Cumhurbaşkanlığı’nda görüştü.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Tatar, görüşmede Kıbrıs görüşmeleri ve diğer konuların ele alındığını söyledi. Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Kıbrıs meselesi ile ilgili çeşitli temaslar olduğunu belirten Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) ile görüştüklerini ve Türkiye ile de çeşitli istişareler yaptıklarını anımsattı. Tatar, Türkiye ile uyum içinde çalıştıklarını, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin de KKTC’nin bölgedeki gücünü artırdığını ifade ederek, Kıbrıs’ta, bölgede herkesin kazançlı çıkacağı bir uzlaşıya varılmasının herkesin faydasına olacağını vurguladı. Kıbrıs’ta iki devletli çözüm konusunun Kıbrıs Rum kesiminde de gündem oluşturduğunu dile getiren Tatar, “Doğru yoldayız, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumada önemli bir aşamaya gelindiğini görüyoruz. 5+1 görüşmesinden sonra durumun tekrar değerlendirilmesi gerekir” dedi.





