Kıbrıs hiçbir şekilde pazarlık konusu yapılamaz

Kıbrıs’ın stratejik önemine dikkatleri çeken Karamollaoğlu, “Türkiye ve KKTC’nin güçlü işbirliği Akdeniz’de oldubittilere izin vermeyecektir. Herkese düşen ana sorumluluk; Kıbrıs’ı hiçbir şekilde pazarlık konusu yapmamaktır” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 37. Kuruluş yıldönümü ve Filistin Bağımsızlık Günü’ne ilişkin bir kutlama mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından açıklamayı yapan Karamollaoğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. kuruluş yılında, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın kararlarını alan başta 37. T.C Hükümeti, özellikle Prof Dr Necmettin Erbakan Hocamız ve Bülent Ecevit olmak üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş olmak üzere, Kıbrıs davasına gönül veren herkesi saygıyla anıyor, Kıbrıs’ın kuruluş yıl dönümünü gönülden kutluyorum” dedi.



Açıklamasında Kıbrıs’ın önemine dikkat çeken Karamollaoğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı, coğrafyamızda barış ve huzur ikliminin sağlanması için olmazsa olmazdır. Bu vesile ile bir kere daha ifade etmek isterim ki; Türkiye ve KKTC’nin güçlü işbirliği Akdeniz’de oldubittilere izin vermeyecektir. Herkese düşen ana sorumluluk; Kıbrıs’ı hiçbir şekilde pazarlık konusu yapmamaktır” ifadelerini kullandı.



Filistin Bağımsızlık Günü’ne de kutlayan Karamollaoğlu, “Filistin davası, kalbinde adalet ve merhamet hissi bulunan her yüreğin ortak davasıdır. Bu sebeple İsrail işgalinden kurtarılmış bir Filistin için mücadele etmek hepimizin görevidir. Bu duygularla Filistin Bağımsızlık Günü’nü kutluyor, bu yolda mücadele eden herkesi Candan tebrik ediyorum” ifadeleri yer aldı.

