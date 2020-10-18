Kibiroğlu ve Akgönenç rahmetle anılıyor

Millî Görüş’ün her kademesinde görev yapan “Efsane Başkan” Lütfi Kibiroğlu, özellikle Eminönü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde önemli hizmetlere imza atmıştı. Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin kurucuları arasında yer alan merhum Kibiroğlu, 2017 yılında vefat etmişti.

Millî Görüş’ün nezaket timsali hanımefendisi Prof. Dr. Oya Akgönenç ise, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi’nde milletvekilliği yaptı. Akgönenç, 2018 yılında Ankara’da kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat etmişti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir mesaj yayınlayarak “Millî Görüş Hareketi’nin müstesna ve fedakâr isimleri olan Lütfi Kibiroğlu ve Prof. Dr. Oya Akgönenç’i vefatlarının yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıralarını hürmetle yâd ediyorum. Mekânları cennet olsun.” dedi.

