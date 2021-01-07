KHK'lar ve KHK'lılar unutturulmak mı isteniyor? KHK ile ne hedeflendi?
KHK nedir? Ne anlama gelir? KHK hukuk ve yetki gaspı mıdır? KHK ile gerçekte ne hedefleniyor? KHK'lılar ve Kanun Hükmünde Kararnameler unutturulmaya mı çalışılıyor? İşte detaylar...
GÜNDEM 07.01.2021, 12:31
Hükümetin çıkardığı, maddi anlamda kanun gücüne sahip, parlamentonun tasdiki ile şekli ve organik anlamda kanun gücünü kazanacak olan kararnamelere KHK denir. KHK'lılar ise bu kararnameler neticesinde mağdur edilen kimseler olarak bilinir.
Kimilerince 15 Temmuz darbe girişiminin ardından halk sokaklarda “özgürlük” nöbetleri tutarken, demokrasiyi ayaklar altına alacak şekilde tüm ülke 3 ay boyunca olağanüstü hal ile yönetildi.
OHAL kapsamında çıkarılan KHK kararnameleri muhalefet partilerinin seslerini kısacak şekilde hükümetin istediği konularda, istediği kapsamda toplumu ve devleti yeniden dizayn ediliyor iddiasıyla eleştirilerin hedefine oturmuştu.
Başörtüsü, darbeler, sağ - sol, laik - İslamcı gibi kutuplaştırıcı noktalar ve 90'lı yıllardan kalma mağduriyetlerin yeniden konuşulduğu bu günlerde "bugünün mağduriyeti" olan ve milyonlarca insanı etkileyen KHK'lılar ( Kanun Hükmünde Kararname) unutturulmaya mı çalışılıyor?
KHK meselesinde son durum ne?
KHK konusunun irdelendiği programda Gazeteci Hasan Basri Akdemir'in konuğu Avukat Levent Mazılıgüney oldu...
Kimilerince 15 Temmuz darbe girişiminin ardından halk sokaklarda “özgürlük” nöbetleri tutarken, demokrasiyi ayaklar altına alacak şekilde tüm ülke 3 ay boyunca olağanüstü hal ile yönetildi.
OHAL kapsamında çıkarılan KHK kararnameleri muhalefet partilerinin seslerini kısacak şekilde hükümetin istediği konularda, istediği kapsamda toplumu ve devleti yeniden dizayn ediliyor iddiasıyla eleştirilerin hedefine oturmuştu.
Başörtüsü, darbeler, sağ - sol, laik - İslamcı gibi kutuplaştırıcı noktalar ve 90'lı yıllardan kalma mağduriyetlerin yeniden konuşulduğu bu günlerde "bugünün mağduriyeti" olan ve milyonlarca insanı etkileyen KHK'lılar ( Kanun Hükmünde Kararname) unutturulmaya mı çalışılıyor?
KHK meselesinde son durum ne?
KHK konusunun irdelendiği programda Gazeteci Hasan Basri Akdemir'in konuğu Avukat Levent Mazılıgüney oldu...
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