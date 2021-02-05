Keşmir meselesi masaya yatırılacak
ESAM tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen Keşmir Dayanışma Günü, pandemi şartlarından dolayı bu yıl online olarak gerçekleşecek.
GÜNDEM 05.02.2021, 04:33
Bugün saat 19.00’da ESAM’ın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleşecek olan etkinlikte, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ESAM Genel Başkanı Recai Kutan, Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi M.Syrus Sajjad Qazi ve Dr. Syed Ghulam Nabi Fai birer konuşma gerçekleştirecek.
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen Keşmir Dayanışma Günü bu yıl pandemi şartlarından dolayı online olarak gerçekleştirilecek. Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve ESAM işbirliğiyle bugün (5 Şubat) gerçekleştirilecek olan Keşmir Dayanışma Günü programında Keşmir meselesi masaya yatırılacak. Online olarak yapılacak programda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ESAM Genel Başkanı Recai Kutan, Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi M.Syrus Sajjad Qazi ve Dr. Syed Ghulam Nabi Fai katılarak birer konuşma gerçekleştirecek. Keşmir Dayanışma Günü programı bugün saat 19.00’da ESAM’ın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen Keşmir Dayanışma Günü bu yıl pandemi şartlarından dolayı online olarak gerçekleştirilecek. Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve ESAM işbirliğiyle bugün (5 Şubat) gerçekleştirilecek olan Keşmir Dayanışma Günü programında Keşmir meselesi masaya yatırılacak. Online olarak yapılacak programda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ESAM Genel Başkanı Recai Kutan, Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi M.Syrus Sajjad Qazi ve Dr. Syed Ghulam Nabi Fai katılarak birer konuşma gerçekleştirecek. Keşmir Dayanışma Günü programı bugün saat 19.00’da ESAM’ın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
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