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Kerim Rota kimdir?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Kerim Rota, partide Ekonomi Politikalarından Sorumlu olarak görevde bulunuyor. Peki, Kerim Rota kimdir? Kerim Rota kaç yaşında? Kerim Rota nerelidir? İşte biyografisi...

GÜNDEM 06.12.2020, 19:29
Kerim Rota kimdir?
Kerim Rota, Gelecek Partisi kurucuları arasında yer aldı. Kerim Rota, Gelecek Partisi'nde Ekonomi Politikalarından Sorumlu olarak görev yapıyor. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota bankacılık sektöründe uzun yıllar çeşitli pozisyonlarda görevlerde bulundu. Peki, Kerim Rota kimdir? Kerim Rota kaç yaşında? Kerim Rota nerelidir? İşte biyografisi...

Kerim Rota, 1964 Belçika doğumludur. Baba tarafı İstanbul Kısıklılı, anne tarafı Denizli Sarayköy’lü bir ailenin en küçük oğludur. Kerim Rota, lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde, Lisans eğitimini ise 1989 yılında Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını ise, İstanbul Bilgi Üniversitesinde İşletme dalında yaptı. 
Kariyerine Finansbank A.Ş.'nin hazine departmanında başladı. 1992 yılında Finansbank Suisse'e Hazine Yöneticisi olarak atandı.  Bankacılık ve Finans piyasaları alanında 29 yıllık iş deneyimi bulunan Kerim Rota, özel sektör bankalarında hazine ve uluslararası bankacılık alanlarında üst düzey görevler aldı. Rota, aynı zamanda yurtiçi ve yurtdışı bazı finansal kuruluşlarda yönetim kurulu başkanı ve üyesi olarak görev aldı. 
Kerim Rota, 1995 yılında Türkiye'ye Finansbank'ın Hazine Bölümü'ne Grup Yöneticisi olarak döndü ve 1997 yılında Alternatifbank Hazine yöneticisi oluncaya kadar bu görevi sürdürdü. Rota, 2004 Ağustos ayında Hazine'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Finansbank A.Ş.'ne geri döndü. Rota, 2008 Temmuz ayına kadar Finansbank A.Ş'de yürüttüğü Hazine Genel Müdür Yardımcılığı görevi yanı sıra Finansbank Malta Yönetim Kurulu Üyesi, Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Finans Yatırım A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.
Rota, Finansbank İcra Komitesi Üyesi ve Hazine ve Varlık Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 5 Kasım 2010 tarihi itibarı ile Akbankta Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinden bulundu. Rota, 2017 yılında Akbank’tan ayrıldı.
Finansal piyasa çalışanlarının meslek örgütü olan Para Yöneticileri Derneğinin başkanlığını 7 sene yaptı. Sivil toplum kuruluşlarında Yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu. 
16 yıl birlikte yaşadığı yakın dostu İrlanda Setter cinsi köpeği Rita sayesinde gerçek bir hayvan dostudur.
İngilizce bilen Kerim Rota, Gelecek Partisi Kurucuları arasında olup, aynı zamanda parti yönetim kurulu ve politika izleme kurulu üyesidir.
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