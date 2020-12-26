Kenya’da 20 su kuyusu açtı
Dünyanın birçok ülkesine yaptığı yardım faaliyetleriyle tanınan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Doğu Afrika ülkesi olan Kenya’da 20 adet temiz su kuyusu açtı.
GÜNDEM 26.12.2020, 06:27
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Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği dünyanın kurak bölgelerinde yaşanan temiz su sıkıntısı çözmek için başlattığı “Su Kuyusu Projesi’ne” yoğun şekilde devam ediyor. Şu ana kadar binlerce su kuyusu açan dernek, son olarak Doğu Afrika Ülkesi olan Kenya’da temiz su kuyuları açtı.
Kenya’nın Başkenti Nairobi’ye 6 saatlik mesafede olan Kakamega bölgesinin kurak köylerinde 20 su kuyusu açan Cansuyu Kenya ekibi, bölgedeki yaşanan temiz su sıkıntısına umut oldu. Yapılan yardımlarla mazlum ve muhtaç insanların ihtiyaçları karşılanırken, ümmet içinde de gönül köprüleri kuruluyor.
Gerçekleştirilen organizasyon hakkında açıklamalar yapan Cansuyu Dış İlişkiler Koordinatörü Fırat Aydın Kenya’daki mazlumların temiz su sıkıntısını çözmek için büyük bir gayretle çalıştıklarını söyledi. Aydın:“ Cansuyu Derneği olarak bugüne kadar binlerce su kuyusu açtık ve açmaya da devam ediyoruz. Şu an Kenya’nın Kakamega bölgesinin kurak köylerindeyiz. Burada insanlar ciddi şekilde temiz su sıkıntısı çekiyordu ve biz farklı yerlere 20 su kuyusu açarak insanların temiz su ihtiyacını karşılamış olduk. İnşallah bölgedeki faaliyetlerimiz sürecek” dedi.
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2 milyardan fazla insanın temiz suya erişim sorunu yaşadığı dünyada “ Su Kuyusu Projesi” ile kurak bölgelerde yaşayan suya hasret insanlara temiz içme suyu ulaştırmayı sürdürüyor. Açılan su kuyuları, sadece temiz su ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, çamurlu suyun neden olduğu birçok hastalığında önüne geçiyor.
Batı Afrika Ülkesi olan Sierra Leone’nin Başkenti Freetown’a 300 km uzaklıktaki Kono bölgesinde su kuyuları açan Cansuyu ekibi, bölgedeki temiz su ihtiyacının giderilmesine vesile oldu. Bölge halkı açılan su kuyuları için şarkılar söyleyip mutluluklarını dile getirdiler. Gerçekleştirilen organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan Cansuyu Dış İlişkiler Koordinatörü Bayram Numan Köksal, insanı merkez alan bir anlayışla çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirtti. Köksal: “ Sierra Leone’nin Kono bölgesindeyiz. Maalesef bu bölgede temiz suya ulaşamayıp koleraya yakalanan ve vefat eden kişilerin olduğunu öğrendik ve burada 20 tane temiz, sağlıklı, içme su kuyuları açarak bölgenin temiz su ihtiyacını gidermiş olduk. Bölge halkı mutluluktan şarkılar söyleyip hayırseverler için dualar ettiler” dedi.
Kenya’nın Başkenti Nairobi’ye 6 saatlik mesafede olan Kakamega bölgesinin kurak köylerinde 20 su kuyusu açan Cansuyu Kenya ekibi, bölgedeki yaşanan temiz su sıkıntısına umut oldu. Yapılan yardımlarla mazlum ve muhtaç insanların ihtiyaçları karşılanırken, ümmet içinde de gönül köprüleri kuruluyor.
Gerçekleştirilen organizasyon hakkında açıklamalar yapan Cansuyu Dış İlişkiler Koordinatörü Fırat Aydın Kenya’daki mazlumların temiz su sıkıntısını çözmek için büyük bir gayretle çalıştıklarını söyledi. Aydın:“ Cansuyu Derneği olarak bugüne kadar binlerce su kuyusu açtık ve açmaya da devam ediyoruz. Şu an Kenya’nın Kakamega bölgesinin kurak köylerindeyiz. Burada insanlar ciddi şekilde temiz su sıkıntısı çekiyordu ve biz farklı yerlere 20 su kuyusu açarak insanların temiz su ihtiyacını karşılamış olduk. İnşallah bölgedeki faaliyetlerimiz sürecek” dedi.
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2 milyardan fazla insanın temiz suya erişim sorunu yaşadığı dünyada “ Su Kuyusu Projesi” ile kurak bölgelerde yaşayan suya hasret insanlara temiz içme suyu ulaştırmayı sürdürüyor. Açılan su kuyuları, sadece temiz su ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, çamurlu suyun neden olduğu birçok hastalığında önüne geçiyor.
Batı Afrika Ülkesi olan Sierra Leone’nin Başkenti Freetown’a 300 km uzaklıktaki Kono bölgesinde su kuyuları açan Cansuyu ekibi, bölgedeki temiz su ihtiyacının giderilmesine vesile oldu. Bölge halkı açılan su kuyuları için şarkılar söyleyip mutluluklarını dile getirdiler. Gerçekleştirilen organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan Cansuyu Dış İlişkiler Koordinatörü Bayram Numan Köksal, insanı merkez alan bir anlayışla çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirtti. Köksal: “ Sierra Leone’nin Kono bölgesindeyiz. Maalesef bu bölgede temiz suya ulaşamayıp koleraya yakalanan ve vefat eden kişilerin olduğunu öğrendik ve burada 20 tane temiz, sağlıklı, içme su kuyuları açarak bölgenin temiz su ihtiyacını gidermiş olduk. Bölge halkı mutluluktan şarkılar söyleyip hayırseverler için dualar ettiler” dedi.
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