Kentsel dönüşüm konusunda vatandaşa güven verilmeli

Kentsel dönüşüm belirli kurallar çerçevesinde gerçekleşmemesi halinde sorunların daha da büyüyeceğine işaret eden Prof. Dr. İlhan Osmanşahin, kentsel dönüşümün sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için vatandaşa da güven verilmesi gerektiğini belirtti.



Kentsel dönüşümün bir zorunluluk olduğu ülkemizde yapılması gerekenleri gazetemize anlatan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. İlhan Osmanşahin, “Kentsel dönüşüm binayı yıkıp yerine daha büyük ve daha sağlamını yapmaktan ibaret değildir” dedi.

Türkiye’nin değişmez gündem maddelerinden olan deprem, üzerinde ciddi çalışmalar yapılması gereken bir alan olarak duruyor. Ülkemizde meydana gelen depremler genel olarak çok sayıda can kaybına yol açarken konuya ilişkin yapılan araştırmalar da bu gerçeği ortaya koyuyor. Bu bağlamda dünya genelinde, son bir yılda yirminin üzerinde 6,5’tan büyük deprem olurken bu depremlerde yaşanan can ve mal kayıplarının büyük çoğunluğu Türkiye’de gerçekleşti. 2020 yılında yedi farklı ülkede meydana gelen 6,5-6,9 arasında büyüklüklerdeki depremlerde sadece 2 can kaybı olurken 24 Ocak 2020 tarihinde Elâzığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 40’tan fazla, 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde ise 100’den fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.



Depremler, Türkiye’de belli bir şiddetin üzerinde her meydana gelişinde can kayıplarına yol açarken Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. İlhan Osmanşahin, Türkiye’deki deprem gerçeğine dair Millî Gazete’ye açıklamalarda bulundu. Depremlere dair yapılan araştırmalarda çıkan sonuçların Türkiye’de gereken önlemlerin alınması için geç kalındığını yansıttığını söyleyen Osmanşahin, bir an önce harekete geçilmesinin zorunlu olduğunu kaydetti. Osmanşahin, “Planlamada ve uygulamada doğru adımlar atarak yapılması gerekenler başarılabilir” diye konuştu.



Prof. Dr. Osmanşahin, söz konusu çalışma kapsamında ne anlaşılması gerektiğini de anlattı. Osmanşahin, “Kentsel dönüşüm, yaşam ve güvenlik açısından yetersiz yani, yapı ve altyapı birikimi çarpık, depremlere ve diğer doğal afetlere karşı güvensiz ve insanca yaşamak için çağın gereklerine olanak vermeyen kentlerin, bu eksiklikler giderilecek şekilde yenilenmesi, daha sağlam, daha güvenli, daha modern, kısacası her bakımdan yaşanacak kentlere dönüştürülmesi demektir” ifadelerini kullandı. Osmanşahin, “Kentsel dönüşüm, zaman kaybetmeden ülke genelinde büyük ve ciddi bir proje olarak kabul edilmeli, zemin, yapı, altyapı, deprem ve diğer doğal afetleri birlikte ele alarak yürütülmelidir. Kentsel dönüşüm, önemi ve boyutu düşünülecek olursa, kesinlikle devlet eliyle belirli kurallar çerçevesinde gerçekleşmelidir. Devlet, bu derece hayati bir konuda vatandaşını birbiriyle ve yürütücü firmalarla baş başa bırakamaz, bırakmamalıdır” diye konuştu.



Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. İlhan Osmanşahin, kentsel dönüşüm kapsamında atılması gereken adımları tek tek açıkladı. İlgili mesleklerin uzmanlarının bir araya gelmesi ve derhal yol haritası belirlenmesi gerektiğini belirten Osmanşahim, “Kentsel dönüşümün sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için, hiçbir boşluk bırakmayacak şekilde, gereken tüm yasa ve yönetmelikler çıkarılmalıdır. Ülkenin en büyük projesinin kentsel dönüşüm olduğu, yapı ve altyapısıyla, tüm beklentileri karşılayacak şekilde milenyum kentlerinin inşa edileceği, ortaya koyulan plan, proje ve uygulama süreçleri ile bu süreçlerin her aşamasının devlet kontrolü ve güvencesinde olduğu vatandaşa anlatılmalı, böylece inanç, huzur ve güven sağlanmalıdır” dedi.



* Türkiye’de deprem konusunda alınması gereken önlemler noktasında hızlı ve somut adımların atılması gerekiyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları, deprem konusunda alınacak tedbirlerin önemli bir kısmını oluştururken kentsel dönüşümün layıkıyla ortaya konulması bir zorunluluk olarak duruyor. Konuya ilişkin olarak Millî Gazete’ye önemli değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. İlhan Osmanşahin, “Kentsel dönüşüm, kısa vadede sadece maliyetlerin karşılanmasını düşünerek bir binayı yıkıp yerine daha büyük ve daha sağlamını yapmaktan ibaret değildir. Böyle bir yol izlenmesi altyapı sorunlarını daha da büyütür” dedi.



* Osmanşahin, kentsel dönüşüm uygulamalarının ada bazında yürütülmesi gerektiğini de söyledi. Kamu arazilerinden başlayarak, tamamlandıkça taşıma suretiyle yenilemenin uygun bir yol olduğunu kaydeden Prof. Dr. Osmanşahin, “Bunun için, kamusal alanlarda yerleşime uygun yeni arsalar üretilmelidir. Yerleşime uygun olmayan alanlar, özellikle tarıma elverişli ovalar tekrar tarıma terk edilmeli veya yerleşim durumuna ve yapısal özelliğine göre, tek katlı uygun projelerle sanayi ve ticaret bölgelerine, park, bahçe ve piknik alanlarına dönüştürülmelidir.” diye konuştu.



* Prof. Dr. İlhan Osmanşahin, kentsel dönüşüm kapsamında yerel koşullara göre en uygun projelerin hazırlanması ve önce hak sahibi vatandaşlarla ve sonra yürütücü firmalarla anlaşmalar yapılması gerektiğini belirtti. İlhan Osmanşahin, sözlerini, “Özellikle altyapı için bütçe ayrılmalıdır. Proje maliyetleri konut sayısının artırılması ve hak sahiplerinin maddi katkı ya da pay hakkından destek vermesiyle sağlanabilir. Ülke olarak bütün bunları yapabilecek her türlü olanağa sahibiz. Harika bir ülkemiz ve her konuda çok iyi yetişmiş insanlarımız var. Yapılacak en önemli şey kararlılıkla ve iyi bir organizasyon içinde çalışmaktır” ifadeleri ile bitirdi.