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Kentsel dönüşüm çilesi

Kentsel dönüşüm oldu rantsal dönüşüm!

GÜNDEM 12.12.2020, 06:38
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Kentsel dönüşüm çilesi
İstanbul Bağcılar’daki 284 daireli Asburçaklar Sitesi sakinleri, kendilerine uygulanan kentsel dönüşüm işkencesinden muzdarip.
Millî Gazete’ye konuşan ve evlerinin müteahhit firmaya peşkeş çekildiğini iddia eden site sakinleri, 2 yıldır mobbing ile karşı karşıya kaldıklarından şikâyetçi. Ansızın elektriklerinin, sularının ve doğalgazlarının kesildiğini söyleyen site sakinleri, mağduriyetlerinin giderilmesi için güvenecekleri bir müteahhit firma ile anlaşmak istiyor.
İstanbul Bağcılar’daki Asburçaklar Sitesi’nde kentsel dönüşüm adı altında başlatılan zulüm 284 ailenin kâbusu oldu. Site sakinleri; halen otudukları evler üstünden başlatılan kentsel dönüşüm sürecinin, Asburçaklar Sitesi yönetimi ile Lena Mimarlık firması arasındaki hukuksuz anlaşmalara dayandığını iddia etti. Site sakinleri, 11 blokluk sitelerindeki ev sahiplerinin 3’te 2 çoğunluğunun rızasının alınmadan kentsel dönüşüme başlandığını söylerken sitenin harfiyat hurdalarının bile kâğıt üstünde satılmış olduğunu idda etti. Mağdur olduklarını belirten site sakinleri, vatandaşa yardım etmesi gereken devlet yetkililerinin de site yönetimi ve müteahit firmaya akra çıktıklarını belirtti. Elektrik, doğalgaz ve su kesintileriyle resmen tehdit edildiklerini ifade eden site sakinleri, Millî Gazete’ye konuştu. Site sakinleri, güvenecekleri bir müteahhit firma ile anlaşmak istiyor.

2 yıla yakın bir süredir kentsel dönüşüm mağduriyeti yaşan site sakini Musa Akça, seslerini duyurmak için ‘Bağcılar Adaletli Kentsel Dönüşüm İsteyen Hak Sahipleri Derneği’ adında bir dernek kurduklarını belirterek, “Site yönetimi ve müteahhit firma rant için birbirleriyle anlaştılar. Bizim evlerimizi müteahhite peşkeş çekmeye çalışıyorlar. Daha site sakinlerinin hiçbir şeyden haberi yokken 2018 yılında 2019 yılının Eylül ayına harfiyat hurdalarının satışı için anlaşma yapmışlar. Ama bu müteahhit firmanın bizim sitemizi yeniden yapacak gücü yok. Sadece bizim binalarımızı yıkıp hurdaları satmanın peşinde. Zaten yaptıkları anlaşmayla daha yıkılmamış binaların harfiyat hurdalari için para almış durumdalar” ifadelerini kullandı.

Son 2 yıldır çile çektiklerini belirten Musa Akça, “Sitedeki bazı binalarımızın elektrikleri ve doğalgazları kesildi. Kış aylarında olmamıza rağmen şu an doğalgazı kesik binalar var. Bu binalarda insanlar yaşıyor. Oturdukları oda ısınsın diye salonda tüple yemek yapan aileler var. Sitedeki güvenlik hizmeti de son buldu. Site içi aydınlatmalar vapılmıyor ve hırsızlıklar başladı. 4 tekeri çalınan araba var şu an otoparkımızda. Her şeye rağmen gerçekten güvenebileceğimiz bir firma ile kentsel dönüşüm istiyoruz” şeklinde konuştu. Musa Akça, “Kanun aslında bizi koruyor. İlgili kanunda, ‘Belediye yıkım tebligatlarını kat maliklerine yapar. Kat malikleri de binanın yıkımına izin vermezse, kat maliklerinin görüşü alınır’ yazıyor. Kanun böyle ancak uygulamada çok büyük eksiklikler var. Gecenin 5’inde gelip bazı binaların elektriğini kesiyorlar. Biz binalarımızın çürük olduğunun da farkındayız. Ancak devlet 25 yıllık bu binayı çürük yapan müteahhite neden hesap sormuyor?” dedi.

Site sakini Merve Türkmen ise binalarının çürük olduğunu ve hayatlarının risk altında olduğunu belirterek, “Tüm site kentsel dönüşüm istiyorduk ama müteahhit firma konusunda bir anlaşmazlık yaşıyorduk. Çünkü bu firma bizim komşu sitemizde bir proje başlattı ve yıllardır orası harabe durumunda. Komşu sitedeki hak sahipleri mağdur olmuş durumda. Bizi de aynı şekilde mağdur etmek istiyorlar. Şu anda da mağduruz. Ansızın elektriklerimiz, sularımız ve doğalgazımız kesiliyor” diye konuştu. 

Ne yapacaklarını bilmediklerini söyleyen Türkmen, “Site sakinlerinde büyük bir kafa karşıklığı var. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bizim adımıza imzalanmış anlaşmalar var ama biz kesinlikle bir yere imza atmadık. Birileri bizim yerimize karar vermiş. Biz devlet güvencesi ya da güvenilir bir firma ile bu sitenin kentsel dönüşümünü istiyoruz. Ancak bu konuda hem belediye hem de diğer yetkili kurumlar bize kayıtsız durumda. Üstelik site yönetimi ve bu müteahhit firmaya destek oluyorlar” dedi.
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