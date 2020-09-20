Kendini öldü gibi gösteren sosyal medya fenomeni yakalandı!
Kendisini 2007'de sahte belgelerle ölmüş gibi gösterdiği iddia edilen 52 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan sosyal medya fenomeni Tayfun Demir, yakalanarak cezaevine gönderildi.
GÜNDEM 20.09.2020, 20:37
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Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kayıtlarda 2007'de ölmüş görünen fakat aynı isimle sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Demir'in (38) hesaplarını takibe aldı.
Yapılan incelemede, Demir’in paylaşım yaptığı yerlerin Menteşe ilçesine bağlı Gazeller Mahallesi olduğu tespit edildi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Demir'i gözaltına aldı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildi.
Hakkında 6 ilde dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, organ satışı gibi suçlardan kesinleşmiş 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve 44 ayrı suçtan aranan Demir'in 2007'de sahte belgelerle kendini öldü göstererek nüfustan kaydını sildirdiği öne sürüldü.
Sosyal medya fenomeni Demir, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
YouTube'da 435 bin aboneye sahip olduğu öğrenilen Demir'in sosyal medya paylaşımlarında yaşadığı kırsal mahalledeki taş yapılar ve hayvanlar üzerine paylaşımlar yaptığı görüldü.
Yapılan incelemede, Demir’in paylaşım yaptığı yerlerin Menteşe ilçesine bağlı Gazeller Mahallesi olduğu tespit edildi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Demir'i gözaltına aldı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildi.
Hakkında 6 ilde dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, organ satışı gibi suçlardan kesinleşmiş 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve 44 ayrı suçtan aranan Demir'in 2007'de sahte belgelerle kendini öldü göstererek nüfustan kaydını sildirdiği öne sürüldü.
Sosyal medya fenomeni Demir, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
YouTube'da 435 bin aboneye sahip olduğu öğrenilen Demir'in sosyal medya paylaşımlarında yaşadığı kırsal mahalledeki taş yapılar ve hayvanlar üzerine paylaşımlar yaptığı görüldü.
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