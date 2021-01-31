Kendi evini yapana indirim geldi!

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Taşınmaz maliklerinin müteahhitlere arsa payı vermeden kendi yapmak isteyen mal sahiplerine uygulanan KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü.
GÜNDEM 31.01.2021, 07:13
Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Söz konusu kararla, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu bölgelerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanında inşa edilecek konutlara ilişkin taahhüt işlerine yönelik KDV oranı yüzde 1’e indirildi..
Taşınmaz maliklerinin müteahhitlere arsa payı vermeden dönüşüm projelerini doğrudan kendileri yaptırarak aynı alanda konut inşa etmek istemeleri ve bunun için müteahhitlerden inşaat taahhüt hizmeti almaları halinde, bu hizmetlere genel oranda yüzde 18 KDV hesaplanıyordu.
Afet risklerine karşı yenilenmesi gerekli görülen konutlarla ilgili kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapamayan riskli yapı malikleri yüzde 1 vergi ödeyecek.
Söz konusu kararla, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu bölgelerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanında inşa edilecek konutlara ilişkin taahhüt işlerine yönelik KDV oranı yüzde 1’e indirildi..
Taşınmaz maliklerinin müteahhitlere arsa payı vermeden dönüşüm projelerini doğrudan kendileri yaptırarak aynı alanda konut inşa etmek istemeleri ve bunun için müteahhitlerden inşaat taahhüt hizmeti almaları halinde, bu hizmetlere genel oranda yüzde 18 KDV hesaplanıyordu.
Afet risklerine karşı yenilenmesi gerekli görülen konutlarla ilgili kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapamayan riskli yapı malikleri yüzde 1 vergi ödeyecek.
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