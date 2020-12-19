Kenan Özer'den Fenerbahçe maçı itirafı!
Gaziantepli Kenan Özer, serbest vuruşta barajın yanlış kurulduğunu söyledi.
GÜNDEM 19.12.2020, 22:22
Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Gaziantep FK'da son golü atan Kenan Özer, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Kenan, "Çok mutluyuz. Fenerbahçe'ye karşı 3-1'le galip gelmek kolay değil. Kaliteli kadroları var. Güzel maç oldu. İzleyenler umarım keyif almıştır. Ben sahada elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hocamız biraz geç aldı ama Rabbim gol atmayı nasip etti" dedi.
Kenan Özer sözlerini, "Baraj sanki yanlış kurulmuş gibiydi. Güray vuracak diye herhalde öyle durdular. Benim vuracağım taraftaki oyuncu kısaydı." ifadeleriyle tamamladı.
Kenan, "Çok mutluyuz. Fenerbahçe'ye karşı 3-1'le galip gelmek kolay değil. Kaliteli kadroları var. Güzel maç oldu. İzleyenler umarım keyif almıştır. Ben sahada elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hocamız biraz geç aldı ama Rabbim gol atmayı nasip etti" dedi.
Kenan Özer sözlerini, "Baraj sanki yanlış kurulmuş gibiydi. Güray vuracak diye herhalde öyle durdular. Benim vuracağım taraftaki oyuncu kısaydı." ifadeleriyle tamamladı.
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