Kenan Karaman'dan G.Saray itirafı

G.Saray ve F.Bahçe'nin transfer listesinde yer alan milli futbolcu Kenan Karaman transfer itirafı geldi.

Bundesliga 2 takımı Fortuna Düsseldorf'tan 26 yaşındaki forvet için açıklama geldi. Düsseldorf'un yönetim kurulu üyeleri Uwe Klein ve Klaus Allofs, Kenan Karaman için ortaya atılan transfer iddialara ilişkin cevap verdi.

Uwe Klein, sözleşmesi 2021 yazında sona eren Kenan Karaman için, "An itibariyle Kenan için bize gelen bir teklif yok." dedi.

ise Galatasaray iddiaları üzerineKlaus Allofs, "Uzun zaman önce gelen bir teklif oldu ve kabul etmedik. Kenan bunun ardından meselenin kendisi için bittiğini söyledi." diyerek resmi bir teklifin gelmediğini ifade etti.

Öte yandan genç golcü Kenan Karaman için yaz aylarında 5 milyon avroluk satın alma opsiyonu vardı.

