Kenan Karaman'dan G.Saray itirafı
Milli takımdaki performasıyla Süper Lig ekiplerinin takibine giren golcü futbolcu Kenan Karaman'dan G.Saray itirafı geldi.
GÜNDEM 18.11.2020, 20:44
G.Saray ve F.Bahçe'nin transfer listesinde yer alan milli futbolcu Kenan Karaman transfer itirafı geldi.
Bundesliga 2 takımı Fortuna Düsseldorf'tan 26 yaşındaki forvet için açıklama geldi. Düsseldorf'un yönetim kurulu üyeleri Uwe Klein ve Klaus Allofs, Kenan Karaman için ortaya atılan transfer iddialara ilişkin cevap verdi.
Uwe Klein, sözleşmesi 2021 yazında sona eren Kenan Karaman için, "An itibariyle Kenan için bize gelen bir teklif yok." dedi.
ise Galatasaray iddiaları üzerineKlaus Allofs, "Uzun zaman önce gelen bir teklif oldu ve kabul etmedik. Kenan bunun ardından meselenin kendisi için bittiğini söyledi." diyerek resmi bir teklifin gelmediğini ifade etti.
Öte yandan genç golcü Kenan Karaman için yaz aylarında 5 milyon avroluk satın alma opsiyonu vardı.
Bundesliga 2 takımı Fortuna Düsseldorf'tan 26 yaşındaki forvet için açıklama geldi. Düsseldorf'un yönetim kurulu üyeleri Uwe Klein ve Klaus Allofs, Kenan Karaman için ortaya atılan transfer iddialara ilişkin cevap verdi.
Uwe Klein, sözleşmesi 2021 yazında sona eren Kenan Karaman için, "An itibariyle Kenan için bize gelen bir teklif yok." dedi.
ise Galatasaray iddiaları üzerineKlaus Allofs, "Uzun zaman önce gelen bir teklif oldu ve kabul etmedik. Kenan bunun ardından meselenin kendisi için bittiğini söyledi." diyerek resmi bir teklifin gelmediğini ifade etti.
Öte yandan genç golcü Kenan Karaman için yaz aylarında 5 milyon avroluk satın alma opsiyonu vardı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 18 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Samsunspor
|9
|16
|4. Adana Demirspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|6. Altınordu
|8
|14
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
|20. Huesca
|9
|6
Sayfalar Tümü