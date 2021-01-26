Kenan Alpay, hükümeti Perinçek üzerinden eleştirdi: “Maocu Fabrikatör”

İktidara yakın Akit gazetesi yazarı Kenan Alpay, infaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan bazı organize suç örgütü liderlerinin “şehir şehir gezerek eski bağlantılarını canlandırdığını” söyledi.

Alpay, bugünkü köşe yazısında son günlerde siyasetçi ve gazetecilere yönelik saldırıları hatırlattı ve şunları yazdı:

Sokakların terörize edildiği bir dönemden geçiyoruz, bu süreç oyun veya algı operasyonu değil maalesef. Siyasetçi ve gazetecilerin üzerine salınan çeteler vasıtasıyla eski dönemdeki gibi “alaca kuşak karanlığında bir Türkiye” sürecini hızlandıran resmi ve gayrı resmi, açık veya örtülü kimi aktörler durumdan vazife çıkarıyorlar. İktidar partisinin il kongreleri yapılırken infaz düzenlemesiyle kimi cezaevinden çıkmış organize suç örgütü liderleri de şehir şehir gezerek eski bağlantıları canlandırıyor, tahkim ve modifiye ediyor. Hukuk devleti söylemini boşa çıkaracak kadar lakayıt ve çelişkili icraatlar sergilenirken iktidarda bir iç çekişme, statükoyu muhafaza etmek üzere milliyetçi söylem ve örgütlere yaslanma gibi tuhaf ötesi bir dizi aymazca hareketler görülüyor. Askeri teknolojiye, sağlık ve eğitime, ulaşım ve sanayiye yapılan yatırımları açık ve net olarak halkın anlayacağı dilde izah edecek temsilcilerin yokluğu kronik muhalefetin yalan ve çarpıtmayla gündemi belirlemesine yol açıyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i işaret eden Alpay, şu ifadeleri kullandı:

Fabrika ayarlarına dönmek yerine “Maocu Fabrikatör”ü her gece kanal kanal gezdirip toplumu kazanacağını var sayan korkunç bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız. Beka kaygısında yaşanan aşırı yorumlar milliyetçi-devletçi refleksi hormonlu olarak büyüttü ve ne yazık ki sorunların kaynağı da kamuoyunda rahatsızlık meydana getiren kadroları da görünmez kıldı. Sıkıntılar aşılamayacak gibi değil ama önce sıkıntının ve sıkıntılı kadroların varlığını kabul edip toplumun beklentilerine hızlı ve köklü cevap verileceğine ilişkin sağlam adımlar atmak şartıyla.

