Gazeteci Kemal Öztürk, 3 Ağustos 2011-2014 yılları arasında Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür görevinde bulundu. Kemal Öztürk, 3 yıl 4 ay sürdürdüğü AA Genel Müdürlüğü görevinden kişisel gerekçelerle 1 Aralık 2014 tarihinde istifa etti. 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Yeni Şafak Gazetesi’nde köşe yazıları yazdı. Öztürk’ün İBB seçimleriyle ilgili 8 Mayıs 2019 tarihli yazısı yayımlanmayınca Öztürk, Twitter hesabından gazetedeki yazılarına ara verdiğini duyurdu. Sebîlürreşad dergisinde yazmaya başladı. Kemal Öztürk Youtube kanalı açarak burada yayınlar yapmaya başladı. Habertürk TV’de tartışma programlarına yorumcu olarak katıldı. Eylül 2020 tarihinde Habertürk’e geçti, ilk yazısı “Yazmak mı? Konuşmak mı?” başlığıyla 28 Eylül 2020 tarihinde yayımlandı. Kemal Öztürk'ün hayatı ve kaç yaşında, nereli gibi sorularınızın cevabını Kemal Öztürk kimdir? Biyografi içeriğimizden öğrenebilirsiniz.



Kemal Öztürk 1969 yılında Ağrı’da doğdu. İlkokulu Sakarya Ahmet Akkoç İlkokulu’nda, Ortaokulu Adapazarı Lisesi’nde, Liseyi de Sakarya Endüstri Meslek Lisesi, Elektrik Bölümü’nde tamamladı (1986).

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nü kazanarak İstanbul’a taşındı (1990). Öğrenciliği esnasında çeşitli dergi ve gazetelerde makaleler yayınlayarak yazı hayatına atıldı.

1995 yılında Yeni Şafak Gazetesi’nde profesyonel gazeteciliğe başladı. İki yıl boyunca yurt içi ve yurt dışında önemli haberlere imza attı. 1997 yılında Kanal 7 televizyonuna transfer oldu ve televizyon haberciliğine başladı. Haberciliğin yanı sıra belgesel hazırlamaya başlayan Öztürk’ün ilk belgeseli Sarıkamış oldu. Hayatını kaybeden Osmanlı askerlerini konu edinen Sarıkamış Belgeseli büyük ilgi görünce Öztürk haberciliği bırakarak belgeseller yapmaya başladı. Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını konu edinen ilk belgeseli Öztürk yaptı. İlk Meclis, Yemen, 1999 Depremi, Türkiye’de kadın hareketi tarihi ve Halide Edip, Osmanlı Modernleşmesi ve Pera gibi konularda bir çok belgesele imza attı. 1999 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın en iyi belgesel ödülüne layık görüldü.

Öztürk, 1999 yılında Amerika ve Kanada’ya giderek yabancı dil eğitimi aldı ve belgesel alanında araştırmalar yaptı. Bir yıl sonra Türkiye’ye döndü ve uluslaraarası belgeseller yapmaya devam etti. İtalyan RAI televizyonuna Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecini, El Cezire (Arapça) televizyonuna da AK Parti hükümetinin ekonomi politikaları üzerine belgeseller yaptı (2001-2002).



Fotoğraf: Kemal Öztürk, Bülent Arınç

Kemal Öztürk, 2003 yılında dönemin Meclis Başkanı Bülent Arınç’ın teklifi üzerine TBMM Başkanı İletişim Danışmanı oldu ve Ankara’ya taşındı. TBMM’de siyasal iletişim, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim alanında ürettiği projelerle dikkat çekti. İki yıl sonra TBMM Başkanı Başdanışmanlığına getirildi. TBMM tarihinde başdanışmanlığa atanan en genç bürokrat oldu. Hazırladığı iletişim projeleri hakkında ulusal basında çok sayıda haber ve köşe yazısı yayınlandı. TBMM’de uygulanan siyasal iletişim uygulamaları çeşitli üniversitelerde bitirme ve mastır tezi oldu.

TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın görevden ayrılmasının ardından, 2008 yılında AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı olarak AK Parti Genel Merkezi’nde görev aldı. Bir yıl süreyle iletişim ve siyasal iletişim alanlarında Erdoğan’a çeşitli projeler hazırladı.

Öztürk, 2009 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Basın Danışmanlığı görevine getirildi. İki yıl boyunca Başbakan Erdoğan’ın basınla ilişkilerini koordine etti. Görevi esnasında, yerel ve ulusal seçimlere, Türkiye’nin yaşadığı çok kritik siyasi olaylara ve uluslararası gelişmelere şahitlik etti.



Fotoğraf: Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Öztürk

Kemal Öztürk, 2011 Mart ayında görevinden ayrılarak, İstanbul’a geri döndü. Çeşitli üniversitelerde araştırma ve kitap çalışmaları yapmaya başladı. 6 ay sonra Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığında 61. Hükümetin kurulmasının ardından Ankara’ya çağrıldı ve 3 Ağustos 2011 tarihinde Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak atandı.

Öztürk, “Anadolu Ajansı 100. Yıl Vizyonu”nu hazırlayarak, uluslararası bir çalışma başlattı. Dünyada tanınmayan Anadolu Ajansı’nı, dünyanın en etkin ilk 5 ajansından biri yapma taahhüdünde bulundu ve bunu deklare etti. Çok yoğun bir globalleşme projesi yürüten Öztürk, 3 yıl sonra dünyada 84 ülkede temsilcisi olan, 8 dilde yayın yapan, 45 ülkede 1300 abonesi olan, 2 Bin kişinin çalıştığı bir dünya ajansı meydana getirdi. Ajans çalışanlarının içinde 74 ayrı etnik kökenden haberci yer aldı.

Kurum Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkasya’da en güçlü, dünya sıralamasında en iyi 8. Ajans oldu. Günlük 2 Bin haber ve 1800 fotoğraf yayınlayarak Amerika ve Avrupa Basının Ortadoğu’dan en çok fotoğraf kullandığı ajans oldu. Ajansın başarısı uluslararası basın sektöründe çok konuşulan konulardan biri oldu ve Öztürk’le bir çok yabancı basın röportaj yaptı.

30 Mart 2014 Yerel seçimlerinde Anadolu Ajans’ı tarihinde ilk defa sandık başından seçim sonuçları vereceğini duyurdu. “Paralel Devlet” tartışmalarının yaşandığı ve sadece Cihan Haber Ajansı’nın seçim soncu yayınladığı siyasi ortamda AA’nın seçim sonuçlarını vermesi çok kritik ve stratejik bir hamle oldu.

Seçim gecesi tüm Türkiye için çok kritik hale gelen seçim sonuçları AA tarafında başarıyla verildi ve seçimin en çok konuşulan konularından biri oldu. Seçimlerde manipülasyon yapılması AA’nın verileri sayesinde önlendi. Muhalefet, seçim gecesi 4 basın toplantısı düzenleyerek AA’yı ve Kemal Öztürk’ü hedef gösterdi. Dünya’nın en tehlikeli internet korsanları da aynı gece AA’nın sistemlerine saldırı düzenledi. Ancak AA tüm bunlara rağmen seçim sonuçlarını en doğru şekilde verdi ve bu verilerin doğruluğu Yüksek Seçim Kurulu sonuçlarıyla ispatlandı.



Fotoğraf: Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun AA ziyareti, Kemal Öztürk

AA, aynı seçim sonuçları yayınlama başarısını 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de gösterdi. Türkiye’de seçim sonuçlarını yayınlayan ulusal medyanın% 92’si sonuçları AA’dan aldı.

Kemal Öztürk görevi esnasında özellikle uluslararası medyada ve kamuoyu oluşturmada daha etkin olabilmek için AA’da stratejik bazı projeleri hayata geçirdi. Finans Haberciliği, Enerji Haberciliği ve yabancı dilde haber yayını konusunda insan kaynağı yetiştirmek için Anadolu Ajansı Haber Akademisi’ni kurdu. Burada yetiştirdiği ve en az iki dili çok iyi bilen genç habercilerle finans, enerji, uluslararası fotoğraf editörlükleri kurdu ve tüm dünyaya yayın yapmaya başladı. Türkiye’de ilk defa yabancı dilde enerji, ekonomi, finans haberleri yayınlanmaya başladı.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın tüm konuşmaları Cumhuriyet tarihinde ilk defa 8 dile çevrilerek dünya medyasına servis edildi. Özellikle Ortadoğu’da Türkiye haberlerinin tamamı AA üzerinden alındı ve Reuters, AP, AFP gibi batı haber ajansları kullanılmamaya başlandı. Ajans Türkiye’nin kamu diplomasisi çalışmalarında en önemli kaynak oldu.



Fotoğraf: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kemal Öztürk

Öztürk’ün amacı dünyanın en etkin ajanslarından biri olmanın yanı sıra, Anadolu Ajansı’nı İslam ülkelerinin ortak haber ajansı yapmaktı aynı zamanda. Bu nedenle Ortadoğu ve Afrika Direktörlüğü kurarak tüm İslam ülkelerinin birbiri arasındaki haber akışını da sağlamaya başladı. Sadece Arapça departmanında 200’den fazla haberci görev aldı. İslam ülkelerinin tamamında haberci bulundurdu.

Kemal Öztürk, 1 Aralık 2014 tarihinde “kişisel prensip ve ilkeleri” nedeniyle, 3 yıl 4 ay sürdürdüğü, AA Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevinden istifa ettiğini duyurdu.

1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Yeni Şafak Gazetesi’nde köşe yazarı oldu. 8 Mayıs 2019 tarihinde yazısı yayımlanmayınca Yeni Şafak'tan ayrıldı. 18 Şubat 2015 tarihinde de Katar’ın önemli gazetelerinden Al Şark Gazetesi’nde yazıları yayımlanmaya başladı.28 Eylül 2020 tarihinde Habertürk'te yazmaya başladı.

İyi derecede İngilizce bilen Öztürk, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Kemal Öztürk’ün yayımlanmış kitapları

Bosna’dan Şemdinli’ye İnsanlığın Göçü (1996)

İlk Meclis (2000)

Bir Batılılaşma Hikayesi Pera Palas (2009)

Halide, Türkiye’de Kadın Hareketi Tarihi (2010)

Kemal Öztürk’ün yayımlanan belgeselleri

Sarıkamış, Donarak Ölen Osmanlı Askerlerinin Hikayesi

İlk Meclis 1920

Yemen, Osmanlı Askerlerinin Bilinmeyen Hikayesi

Başkan Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan’ın Hayat Hikayesi

Pera Palas, Bir Batılılaşma Hikayesi

Değişmeyen Kareler, Türkiye’de Deprem Tarihi

Halide, Türkiye’de Kadın Hareketi Tarihi

Avrupa Expresi, Türkiye’nin AB Serüveni (RAI, İtalya)

Yeni Türkiye, AK Parti Hükümetlerini Ekonomi Politikası (Al Jazzera/Arabic)

Yayımlanmamış makale konuları

İletişim, siyasal iletişim, şehir iletişimi, diplomasi, uluslar arası ilişkiler, Ortadoğu politikaları, İslam dünyası, medya, uluslar arası medya, sosyal medya, yakın tarih, kültürel tarih.



