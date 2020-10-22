Kemal Öztürk ile Adil Gür canlı yayında tartıştı!

A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür’ün söylemediğini kaydettiği “Eğer Kıbrıs’taki seçimleri Türkiye’nin desteklediği Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım. Bir daha da bu konuda ekranlara çıkmayacağım. Kaybedecek hem de büyük bir fark yiyerek kaybedecek” ifadeleri tartışılmaya devam ediyor.

Gür’ün bu sözleri Habertürk’te Kemal Öztürk’ün köşe yazısında yer aldı.

Gür 18 Ekim’deki seçimlerin ardından açıklama yaparak, bu ifadelerin kendisine ait olmadığını söyledi ve sosyal medyada linçe uğradığını bildirdi.

Öztürk, ise yazının 16 Ekim tarihinde yayımlandığını hatırlatarak Gür’e tepki gösterdi.

Öztürk şunları söyledi:

İki isim Veyis Ateş’in moderatörlüğünde canlı yayında Çarşamba akşamı karşı karşıya geldi.

Gür, sözlerin kendisine ait olmadığını tekrarlarken, “Zannediyorlar ki araştırma şirketini, araştırmayı bırakmaktan korkuyorum. Ya arkadaş 50 bin tane işim var. Bu ülkede araştırmacı olmaktan yoruldum zaten” ifadelerini kullandı.

Gür ayrıca KKTC’de cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ın kendisini aradığını ve “Senin böyle bir şey diyeceğini düşünmüyorum” dediğini aktardı.

Öztürk ise Gür ile yaşadığını ifade ettiği konuşmanın detaylarını anlattı.

Gür’e “Siz bana bu cümleleri sarf ettiniz mi, etmediniz mi?” diye soran Öztürk, “Etmedim” yanıtını aldı. Gür ayrıca Öztürk’ün senaryo yazdığını söyledi.

Gür, aralarındaki görüşme kayıtlarının mahkemede ortaya çıkacağını ifade etti.

2 gündür bir açıklama göndermedi. 25 yıllık meslek hayatımda hiç tekzip metni almadım. Yazdığım cümlelerin tamamı doğrudur. Seçim sonuçları açıklanana kadar bekleyip sonra, ‘Ben bunları söylemedim' demesini kendisine yakıştıramadım. 2 gün sonra böyle bir açıklama yapmasını yakıştıramadım. Yazdıklarımın arkasındayım. Canlı yayında yüzde 60-40 Ersin Tatar kaybedecek gibi büyük bir iddiayı dillendiren ve bunda yanılan Adil Gür’ün bunu bırakıp beni suçlamasını da kötü bir taktik olarak görüyorum.

