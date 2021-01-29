Kemal Öztürk: 2022’de erken seçim olacak!
Kemal Öztürk, Habertürk'teki bugünkü yazısında 2022’de erken seçim olacağını yazdı.
GÜNDEM 29.01.2021, 07:45
Habertürk yazarı Kemal Öztürk, normal şartlarda 2023’te yapılması planlanan genel seçimlerin 2022’de gerçekleştirileceğini söyledi.
Kemal Öztürk, bugünkü köşe yazısında Türkiye’de siyasi belirsizliğin olduğunu, bunun devam etmesinin mümkün olmadığı görüşünü dile getirdi ve şunları yazdı:
Yerine oturmamış taşlar, belli olmamış saflar, kesinleşmeyen ittifaklar, kurulmayan partiler ve yönünü arayan hareketler… Tüm bu belirsizlikler 2021 yılında artık bir netliğe kavuşacak, kavuşmalı hatta. Normal şartlarda 2023’te seçim olacaksa, her siyasi partinin ya da ittifakın bu yıl içinde belirsizliklerden kurtulup, artık seçime odaklı çalışması gerekir ki, bir başarı elde etsin. Ancak benim öngörüm 2022’de erken seçim olacağı yönündedir. Bu durumda siyaseten tüm belirsizlikleri daha hızlı şekilde netleşmesi gerekir.
Kemal Öztürk, bugünkü köşe yazısında Türkiye’de siyasi belirsizliğin olduğunu, bunun devam etmesinin mümkün olmadığı görüşünü dile getirdi ve şunları yazdı:
Yerine oturmamış taşlar, belli olmamış saflar, kesinleşmeyen ittifaklar, kurulmayan partiler ve yönünü arayan hareketler… Tüm bu belirsizlikler 2021 yılında artık bir netliğe kavuşacak, kavuşmalı hatta. Normal şartlarda 2023’te seçim olacaksa, her siyasi partinin ya da ittifakın bu yıl içinde belirsizliklerden kurtulup, artık seçime odaklı çalışması gerekir ki, bir başarı elde etsin. Ancak benim öngörüm 2022’de erken seçim olacağı yönündedir. Bu durumda siyaseten tüm belirsizlikleri daha hızlı şekilde netleşmesi gerekir.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 29 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|20
|44
|2. Fenerbahçe
|20
|42
|3. Galatasaray
|20
|39
|4. Gaziantep FK
|20
|35
|5. Alanyaspor
|20
|34
|6. Trabzonspor
|20
|33
|7. Hatayspor
|20
|32
|8. Karagümrük
|20
|30
|9. Malatyaspor
|20
|27
|10. Antalyaspor
|20
|26
|11. Göztepe
|20
|25
|12. Kasımpaşa
|20
|25
|13. Rizespor
|20
|25
|14. Sivasspor
|20
|24
|15. Başakşehir
|20
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|20
|19
|18. Gençlerbirliği
|20
|19
|19. Ankaragücü
|20
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|18
|38
|2. İstanbulspor
|18
|37
|3. Samsunspor
|18
|36
|4. Altay
|18
|32
|5. Adana Demirspor
|18
|31
|6. Ankara Keçiörengücü
|18
|31
|7. Bursaspor
|18
|30
|8. Tuzlaspor
|18
|30
|9. Altınordu
|18
|28
|10. Bandırmaspor
|18
|27
|11. Adanaspor
|18
|21
|12. Ümraniye
|18
|20
|13. Boluspor
|18
|19
|14. Menemen Belediyespor
|18
|19
|15. Akhisar Bld.Spor
|18
|16
|16. Balıkesirspor
|18
|16
|17. Ankaraspor
|18
|10
|18. Eskişehirspor
|18
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|19
|41
|2. M. United
|20
|40
|3. Leicester City
|20
|39
|4. Liverpool
|20
|37
|5. West Ham
|20
|35
|6. Tottenham
|19
|33
|7. Everton
|18
|33
|8. Chelsea
|20
|30
|9. Arsenal
|20
|30
|10. Aston Villa
|18
|29
|11. Southampton
|19
|29
|12. Leeds United
|19
|26
|13. Wolverhampton
|20
|23
|14. Crystal Palace
|20
|23
|15. Burnley
|19
|22
|16. Newcastle
|20
|19
|17. Brighton
|20
|18
|18. Fulham
|19
|13
|19. West Bromwich
|20
|11
|20. Sheffield United
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|18
|47
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Barcelona
|19
|37
|4. Sevilla
|19
|36
|5. Villarreal
|20
|34
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Granada
|20
|28
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Athletic Bilbao
|19
|24
|10. Celta de Vigo
|20
|24
|11. Cádiz
|20
|24
|12. Levante
|19
|23
|13. Getafe
|19
|23
|14. Valencia
|20
|20
|15. Eibar
|20
|20
|16. Real Valladolid
|20
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|20
|18
|19. Elche
|18
|17
|20. Huesca
|20
|13
Sayfalar Tümü