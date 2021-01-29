Kemal Öztürk: 2022’de erken seçim olacak!

Habertürk yazarı Kemal Öztürk, normal şartlarda 2023’te yapılması planlanan genel seçimlerin 2022’de gerçekleştirileceğini söyledi.

Kemal Öztürk, bugünkü köşe yazısında Türkiye’de siyasi belirsizliğin olduğunu, bunun devam etmesinin mümkün olmadığı görüşünü dile getirdi ve şunları yazdı:

Yerine oturmamış taşlar, belli olmamış saflar, kesinleşmeyen ittifaklar, kurulmayan partiler ve yönünü arayan hareketler… Tüm bu belirsizlikler 2021 yılında artık bir netliğe kavuşacak, kavuşmalı hatta. Normal şartlarda 2023’te seçim olacaksa, her siyasi partinin ya da ittifakın bu yıl içinde belirsizliklerden kurtulup, artık seçime odaklı çalışması gerekir ki, bir başarı elde etsin. Ancak benim öngörüm 2022’de erken seçim olacağı yönündedir. Bu durumda siyaseten tüm belirsizlikleri daha hızlı şekilde netleşmesi gerekir.

