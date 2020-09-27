Kemal Özkiraz'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e: Sizi de tutuklayacaklar

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, HDP'ye yönelik "Kobani soruşturması" kapsamında yapılan gözaltılara muhalefet liderlerinin ses çıkarması gerektiğini, aksi halde "önüne çıkan herkesi tutuklayabilecek olan bu iktidarın" Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i de tutuklayabileceğini ifade etti.

Youtube kanalında HDP'ye yönelik operasyona değinen Özkiraz, yapılanın hukuksuzluk olduğunu ve muhalefetin buna itiraz etmesi gerektiğini ifade ederek, "15 Temmuz darbe girişiminin ardından bu iktidarın kimleri tutuklayacaklarını tek tek yazmıştım. O listede bugün tutuklu olan da gözaltında olan da, herkes vardı. Enis Berberoğlu da vardı. Şimdi yine söylüyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nu da tutuklayacaklar, Meral Akşener'i de tutuklayacaklar. Eğer bugün bu hukuksuzluklara ses etmezseniz, hepiniz tutuklanacaksınız" diye konuştu.

