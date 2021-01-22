Kemal Kılıçdaroğlu'nun gafı olay oldu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir’de düzenlenen bir programa katıldı. Kılıçdaroğlu, vatandaşlara seslenirken yaptığı gafı olay oldu.



“Kendinize güveneceksiniz, bize güveneceksiniz” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, sonrasında “Namussuz siyasete evet diyeceksiniz” gafında bulundu.

