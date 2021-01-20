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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan saldırı yorumu: 80 öncesini çağrıştırıyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde siyasi ve gazetecileri yönelik saldırılarla ilgili "Siyasilerin hedef gösterdiklerinin saldırıya uğraması 80 öncesini çağrıştırıyor" dedi.
GÜNDEM 20.01.2021, 12:39
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Olanlar 80 öncesini çağrıştırıyor. Gazetecilerin düşmanlaştırılması, hedef gösterilmesi doğru değil. 80 öncesini yaşayan biz siyasetçilerin buna özellikle dikkat etmemiz lazım" dedi.
Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında son dönemde gazetecilere ve bazı siyasetçilere yönelik saldırılara değindi, konuyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini anlattı.
“Siyasetçilerin gazetecileri hedef göstermesini asla doğru bulmam” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, “Siyasetçi gazetecinin yazdığını eleştirebilir, yanlış bulabilir. O zaman ararsınız, konuşursunuz, yazılanın söylenenin yanlış olduğunu söylersiniz, doğrusunu anlatırsınız” şeklinde devam etti.Deniz Zeyrek’in yazısının ilgili bölümü şöyle:
Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, geçen günlerde Ankara'da saldırıya uğramıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ve iktidarın yaşananlar karşısındaki açıklamaları ise tepki çekmişti.
" CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’yla dün telefonla görüşürken 'Bu konuda ne düşünüyorsunuz?' diye sordum. Yanıtı şu oldu:
'Siyasetçilerin gazetecileri hedef göstermesini asla doğru bulmam. Siyasetçi gazetecinin yazdığını eleştirebilir, yanlış bulabilir. O zaman ararsınız, konuşursunuz, yazılanın söylenenin yanlış olduğunu söylersiniz, doğrusunu anlatırsınız.'
Kılıçdaroğlu, siyasetçilerin hedef gösterdiği isimlerin saldırıların hedefi olmasının 80 öncesini çağrıştırdığını belirterek şöyle dedi:
Olanlar 80 öncesini çağrıştırıyor. Gazetecilerin düşmanlaştırılması, hedef gösterilmesi doğru değil. 80 öncesini yaşayan biz siyasetçilerin buna özellikle dikkat etmemiz lazım."
Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında son dönemde gazetecilere ve bazı siyasetçilere yönelik saldırılara değindi, konuyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini anlattı.
“Siyasetçilerin gazetecileri hedef göstermesini asla doğru bulmam” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, “Siyasetçi gazetecinin yazdığını eleştirebilir, yanlış bulabilir. O zaman ararsınız, konuşursunuz, yazılanın söylenenin yanlış olduğunu söylersiniz, doğrusunu anlatırsınız” şeklinde devam etti.Deniz Zeyrek’in yazısının ilgili bölümü şöyle:
Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, geçen günlerde Ankara'da saldırıya uğramıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ve iktidarın yaşananlar karşısındaki açıklamaları ise tepki çekmişti.
" CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’yla dün telefonla görüşürken 'Bu konuda ne düşünüyorsunuz?' diye sordum. Yanıtı şu oldu:
'Siyasetçilerin gazetecileri hedef göstermesini asla doğru bulmam. Siyasetçi gazetecinin yazdığını eleştirebilir, yanlış bulabilir. O zaman ararsınız, konuşursunuz, yazılanın söylenenin yanlış olduğunu söylersiniz, doğrusunu anlatırsınız.'
Kılıçdaroğlu, siyasetçilerin hedef gösterdiği isimlerin saldırıların hedefi olmasının 80 öncesini çağrıştırdığını belirterek şöyle dedi:
Olanlar 80 öncesini çağrıştırıyor. Gazetecilerin düşmanlaştırılması, hedef gösterilmesi doğru değil. 80 öncesini yaşayan biz siyasetçilerin buna özellikle dikkat etmemiz lazım."
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