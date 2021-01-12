Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mustafa Kurdaş'a Milli Gazete tebriği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Gazete'nin 49'uncu kuruluş yılı nedeniyle Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş'ı arayarak tebrik etti.

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Kurdaş, sosyal medya hesabından tebrik telefonunu paylaşarak "Nezaketleri, tebrikleri ve başarı dilekleri için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, telefonla arayarak Milli Gazete'mizin 49'uncu kuruluş yılını tebrik ettiler. Nezaketleri, tebrikleri ve başarı dilekleri için kendilerine teşekkür ediyorum. @kilicdarogluk#MilliGazete49Yasında

— Mustafa Kurdaş (@MustafaKurdas) January 12, 2021

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, telefonla arayarak Milli Gazete'mizin 49'uncu kuruluş yılını tebrik ettiler. Nezaketleri, tebrikleri ve başarı dilekleri için kendilerine teşekkür ediyorum. @kilicdarogluk#MilliGazete49Yasında — Mustafa Kurdaş (@MustafaKurdas) January 12, 2021

