Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'nin istifasına ilk yorum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin istifası ile ilgili "Biz önümüze bakacağız" dedi.
GÜNDEM 08.02.2021, 20:50
CHP'nin MYK toplantısında bazı kurmayların İnce’nin istifa açıklamasını gündeme getirmesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi. Kılıçdaroğlu "CHP, Muharrem İnce 2018’de aday olduğunda nerdeyse şimdi de aynı yerde... Biz önümüze bakacağız... Bizim gündemimiz Türkiye’nin gündemi yani işsizlik, ekonomi ve eğitim" dedi.
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