Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'nin istifasına ilk yorum

CHP'nin MYK toplantısında bazı kurmayların İnce’nin istifa açıklamasını gündeme getirmesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi. Kılıçdaroğlu "CHP, Muharrem İnce 2018’de aday olduğunda nerdeyse şimdi de aynı yerde... Biz önümüze bakacağız... Bizim gündemimiz Türkiye’nin gündemi yani işsizlik, ekonomi ve eğitim" dedi.

