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Kemal Kılıçdaroğlu yarın İzmir'e gidiyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak için yarın İzmir'e gidecek.

GÜNDEM 30.10.2020, 22:37
Kemal Kılıçdaroğlu yarın İzmir'e gidiyor!
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun incelemelerde bulunmak üzere yarın 12.00'de İzmir'de olacağı belirtildi. 
Kılıçdaroğlu'nun detaylı programının ise yarın sabah paylaşılacağı kaydedildi.
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