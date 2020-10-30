Kemal Kılıçdaroğlu yarın İzmir'e gidiyor!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak için yarın İzmir'e gidecek.
GÜNDEM 30.10.2020, 22:37
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun incelemelerde bulunmak üzere yarın 12.00'de İzmir'de olacağı belirtildi.
Kılıçdaroğlu'nun detaylı programının ise yarın sabah paylaşılacağı kaydedildi.
Kılıçdaroğlu'nun detaylı programının ise yarın sabah paylaşılacağı kaydedildi.
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