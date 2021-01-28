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Kemal Kılıçdaroğlu ve Babacan'dan işbirliği: İstişarelere başlıyoruz

Demokrasi ve Katılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezindeki makamında ziyaret etti. Babacan, "İkili bazda istişare süreci başlatıyoruz." dedi.

GÜNDEM 28.01.2021, 14:12
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Kemal Kılıçdaroğlu ve Babacan'dan işbirliği: İstişarelere başlıyoruz
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti.
Babacan ve Kılıçdaroğlu daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.
Ali Babacan, ziyaretin bir nezaket ziyaretini olduğunu belirtip Güçlendirilmiş Parlamanter Sistem ile ilgili görüş alış verişinde de bulunduklarını söyledi.
Babacan, şöyle konuştu:

Anayasa değişiklik teklifimizi bir siyasi partinin çalışması olarak ortaya koymanın doğru bir yöntem olmayacağını düşünüyoruz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile ilgili bir vizyon belgesi oluşturup, bu çerçevede siyasi partilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve meslek örgütleriyle görüşerek süreci işletmek istiyoruz. Diyalog ve istişare önümüzdeki sürecin kilit kelimeleridir. Belirleyeceğimiz heyetler karşılıklı görüşerek hem takvimi hem de içeriği çalışacaklar."

Herhangi bir ittifak konusunu gündemimizde tutmuyoruz. Genel başkanlarla yaptığımız görüşmelerde bu konu gündeme gelmiyor. İttifaklar, seçim öncesinde görüşülmesi gereken konulardır. Yasal düzenleme de zaten partilerin seçim öncesinde bir arada hareket edip etmemeleriyle ilgilidir. Gündemimizde ittifak yok ama istişare, diyalog ve iş birliği var.
Kemal Kılıçdaroğlu da şöyle devam etti:

"Bizim ve pek çok siyasi partinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile ilgili hazırlıkları var. Kendi hazırlığımızı kamuoyuyla paylaşmadan önce toplumsal mutabakat zemini oluşturmayı önemsiyoruz. Böyle bir sürecin başlatılmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. CHP'nin de önemli hazırlıkları var. Bundan sonraki süreçte ikili bazda heyetlerimizin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile ilgili diyalog ve istişare süreci başlatmasının iyi olacağı kararına vardık. Demokrasimiz için hayırlı olsun.
"Kısır çekişmeler tartışmalar değil, uzlaşmayla ülkenin içinde bulunduğu açmazları açma, demokrasiyi güçlendirmek için bu çalışmalara ihtiyaç var. Önerileri bizim açımızdan son derece önemli. Herkesin huzurunda sayın genel başkana ve arkadaşlarına teşekkür ederim."
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