Kemal Kılıçdaroğlu Uğur Mumcu'yu anma törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bombalı saldırıyla öldürülmesinin 28. yılında, gazeteci yazar Uğur Mumcu için düzenlenen törene katıldı.

Kılıçdaroğlu, gazeteci Uğur Mumcu için düzenlenen anma töreninde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"28 yıl önce onu sonsuza uğurladık. Binlerce kişi onu sonsuzluğa uğurladı. O sizden birsiydi. Halktan birisiydi. Bir Kuvâ-yi Milliye'ciydi. Araştırmacı gazteciliği ondan öğrendik. Karanlıklara ışık tutmayı ondan öğrendik. Direnmeyi, kalpaklı yi Milliye'ci olmayı ondan öğrendik. O karanlıklara ışık tutan birisiydi.

Öldüğünde arkasından çok şey söylendi. Bütün karanlıkların aydınlıklanacağını, faillerin yaklanacağını, asıl faillerin üzerine gidileceğini ısrarla söylediler. 28 yıl geçti asıl failler hala karanlıkta. Ona bir borcumuz var. O ölmeden önce diyordu ki "Vurulduk ey halkım unutma bizi." Unutmayacağız.

O bizim yüreğimizde. O bizim yüreğimizde o bizim kalbimizde. Onu unutmak mümkün değil. Ülkesini seven bayrağını seven herkes Uğur Mumcu'yu hiç unutmayacaktır. Uğur Mumcu, medyanın bir önderidir, bir lideridir, bir aydınlanmacısıdır. Dolayısıyla bir cumhuriyet değeridir. Onu unutmak mümkün değildir. Bizler varoldukça Uğur Mumcu da var olacaktır. "

