Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye'de sivil darbe süreci yaşanıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde gazetecilerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör ataması sonrasında yaşananlara ilişkin, “Türkiye, bir sivil darbenin içinde. 12 Eylül darbecilerinin yaptığı yasal düzenlemelerin hepsi hala yürürlükte. O dönem üniversiteye nasıl rektör atanırsa hala öyle atanıyor. Erdoğan, istediğini atıyor. Tek koşulu var partili olması lazım, tek görevi Erdoğan ve arkadaşlarını alkışlamak.” dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye’de mağdur vatandaş sesini çıkardığında ya savcı çağırıyor ya da anında linç yiyor. Kim doğruyu söylüyor, kim söylemiyor bunu en iyi vatandaşlarımız bilir. Siyasette her zaman ve her ortamda doğruları söylemek önemli bir konudur. Siyasetçinin samimi olması lazım, vatandaşları kavga ettirmemesi lazım Türkiye’nin dünya kadar sorunu var, nereye dokunsanız bir sorun yumağı. İster ekonomi, ister sağlık, ister dış politika. Gerçekten mutfaklarda yangın var, insanlar perişan. Hükümetin önüne her sorun için çözüm önerisi koyduk. Bizim çözümlerimizi yanlış bulabilirler ama onlar da bir çözüm koysunlar. Çözemeyeceklerini anlıyorlarsa ‘Türkiye’yi yönetemiyoruz’ desinler. Bunu söylemiyorlar ama ülke yönetilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Kendimizi bir kişiye kilitlersek yanlış yapmış oluruz. O şu demek oluyor. ‘Devleti bir kişi yönetecek.’ Bu algı yaratılmaya çalışılıyor, tehlikeli bir algı. ‘Bir kişi gelecek bizi kurtaracak’, biz Ortaçağ’da mıyız? Bizi kurtaracak olan akıl, erdem, istişaredir. Bir felsefe kurtaracak, bir kişi değil. Birlikte, beraber çözüm. Beraber yapacağız bunu.



Bu konuda çalışmamız var. Sadece biz yapmıyoruz. Gelecek Partisi de yaptı. Millet İttifakı’nı oluşturan diğer partiler de yapıyor. Bu çalışmalar bir olgunluğa oluştuğu zaman, ittifakı oluşturan partiler belki bir ortak metin çıkarılabilirse Türkiye’nin önüne güzel bir çalışma konulmuş olacak.