Kemal Kılıçdaroğlu, testi pozitif çıkan Ekrem İmamoğlu'nu aradı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Koviv-19 testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
GÜNDEM 24.10.2020, 13:47
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs testi pozitif çıkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi alarak, geçmiş olsun dileklerini iletti. Sosyal medya platformu Twitter hesabından da paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "COVID-19 testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum. Bir an önce sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.
COVID-19 testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum. Bir an önce sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyorum.
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 24, 2020
COVID-19 testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum. Bir an önce sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 24, 2020 pushfn('ads');
COVID-19 testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum. Bir an önce sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyorum.
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 24, 2020
COVID-19 testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum. Bir an önce sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 24, 2020 pushfn('ads');
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