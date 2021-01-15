Kemal Kılıçdaroğlu saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'ı telefonla aradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, evinin önünde saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'ı telefonla aradığı belirtildi.

Özdağ'dan saldırıya ilişkin bilgi alan Kılıçdaroğlu'nun, geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.

