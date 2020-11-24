Kemal Kılıçdaroğlu: Öğretmenler geçinemiyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haftalık CHP Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Kılıçdaroğlu, konuşmasına 24 Kasım Öğretmen Günü mesajıyla başladı. Kılıçdaroğlu, "Bir ülkeyi dünyada söz sahibi yapan, yetişmiş insan gücünü yetiştirenler öğretmenlerdir. O nedenle öğretmenler dünyanın bütün saygın ülkelerinde el üstünde tutulur. Öğretmenler, sadece çocuklarımızı yetiştirmezler, içinde bulundukları toplumun da kanaat önderleridir. Kırsalda, kasabada öğretmenin kapısı çalınır. Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerin sorunlarıyla uğraşıyoruz. Bir sorunlar yumağı içinde eğitim sistemimiz. Eğitimde de adalet istiyoruz. Öğretmenler geçinemiyor." ifadelerini kullandı. Detaylar hazırlanıyor...

