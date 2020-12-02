Reklam

Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu: Kul hakkına saygı gösteren bir siyaset lazım

Kayseri'de muhtarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni bir siyaset ve ahlaklı bir siyaset anlayışı getirmemiz lazım. Kul hakkına saygı gösteren bir siyaset lazım." dedi.

GÜNDEM 02.12.2020, 19:03
2
Kemal Kılıçdaroğlu: Kul hakkına saygı gösteren bir siyaset lazım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri’de bir otelde muhtarlarla buluştuğu toplantıda, muhtarların bulundukları bölgelerin kanaat önderleri olduğunu, sorunları herkesten daha iyi bildiklerini söyledi. 
Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni bir siyaset ve ahlaklı bir siyaset anlayışı getirmemiz lazım. Vatandaşına hesap vermekten korkmayan bir siyaset. Kul hakkına saygı gösteren bir siyaset lazım." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de muhtarların örgütlenmesiyle ilgili "Türkiye Muhtarlar Birliğinin kurulması lazım. Çok parçalı bir yapı var muhtarların örgütlenmesinde. Türkiye Muhtarlar Birliğinin merkezinin Ankara’da olması lazım. Nasıl Türkiye Belediyeler Birliği varsa, Türkiye Muhtarlar Birliği de olmalı." ifadelerini kullandı.

Siyaset kurumunun muhtarlara gerekli önemi vermediğini savunan Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanı aylık alıyor, muhtar da seçimle geldi. Neden onunki ödenek de aylık olmuyor? Kim muhtarlara aylık vereceğim diyorsa oyunuzu ona verin." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, 82 değişik kanunda 354 maddede "muhtar" adı geçtiğine değinerek, bağımsız, tutarlı bir muhtarlık kanunu olması gerektiğini, bununla ilgili çalışma yaptıklarını ifade etti.
Kılıçdaroğlu, muhtarlıkların bütçesi olması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:
"Kaynak var. Emlak vergisi payının düşük bir miktarı muhtarlara verilebilir. Kamu görevinde 27,5 yıl devlette çalıştım. Bu süre, çok az bir dönemi hariç Maliye Bakanlığında geçti. Vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, harcamalar nasıl yapılır? Bütçeniz olmalı. Bu, sorumluluk gerektirir aynı zamanda denetim de olmalı. Sosyal yardımların dağıtılması bir diğer konu. Bunu en iyi bilen kişi muhtarlar ve bakkallardır. Sosyal yardımı muhtar aracılığıyla yaparsan o yardım amacına ulaşmış olur."
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 02 Aralık 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 23
2. Galatasaray 10 20
3. Fenerbahçe 10 20
4. Beşiktaş 9 16
5. Kasımpaşa 10 15
6. Gaziantep FK 10 15
7. Karagümrük 10 14
8. Göztepe 9 14
9. Başakşehir 10 14
10. Konyaspor 9 12
11. Rizespor 9 12
12. Malatyaspor 9 12
13. Hatayspor 7 12
14. Trabzonspor 10 12
15. Antalyaspor 10 10
16. Sivasspor 9 9
17. Erzurumspor 9 9
18. Kayserispor 9 8
19. Denizlispor 9 6
20. Gençlerbirliği 9 5
21. Ankaragücü 8 2
Takımlar O P
1. Altınordu 11 23
2. Ankara Keçiörengücü 11 21
3. Samsunspor 11 20
4. Adana Demirspor 10 18
5. İstanbulspor 10 18
6. Tuzlaspor 10 18
7. Altay 9 16
8. Giresunspor 10 16
9. Bursaspor 11 14
10. Balıkesirspor 11 14
11. Akhisar Bld.Spor 11 13
12. Adanaspor 9 12
13. Bandırmaspor 11 11
14. Ümraniye 11 10
15. Menemen Belediyespor 9 9
16. Ankaraspor 10 8
17. Boluspor 10 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Tottenham 10 21
2. Liverpool 10 21
3. Chelsea 10 19
4. Leicester City 10 18
5. Southampton 10 17
6. Wolverhampton 10 17
7. Everton 10 16
8. M. United 9 16
9. Aston Villa 8 15
10. Man City 9 15
11. West Ham 9 14
12. Leeds United 10 14
13. Newcastle 10 14
14. Arsenal 10 13
15. Crystal Palace 10 13
16. Brighton 10 10
17. Fulham 10 7
18. West Bromwich 10 6
19. Burnley 9 5
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Atletico Madrid 9 23
3. Villarreal 11 20
4. Real Madrid 10 17
5. Sevilla 9 16
6. Cádiz 11 15
7. Barcelona 9 14
8. Granada 10 14
9. Athletic Bilbao 10 13
10. Elche 9 13
11. Getafe 10 13
12. Deportivo Alaves 11 13
13. Valencia 11 12
14. Real Betis 10 12
15. Osasuna 10 11
16. Eibar 10 10
17. Real Valladolid 11 10
18. Celta de Vigo 11 10
19. Levante 10 8
20. Huesca 11 7