Kemal Kılıçdaroğlu: Kul hakkına saygı gösteren bir siyaset lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri’de bir otelde muhtarlarla buluştuğu toplantıda, muhtarların bulundukları bölgelerin kanaat önderleri olduğunu, sorunları herkesten daha iyi bildiklerini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni bir siyaset ve ahlaklı bir siyaset anlayışı getirmemiz lazım. Vatandaşına hesap vermekten korkmayan bir siyaset. Kul hakkına saygı gösteren bir siyaset lazım." dedi.



Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de muhtarların örgütlenmesiyle ilgili "Türkiye Muhtarlar Birliğinin kurulması lazım. Çok parçalı bir yapı var muhtarların örgütlenmesinde. Türkiye Muhtarlar Birliğinin merkezinin Ankara’da olması lazım. Nasıl Türkiye Belediyeler Birliği varsa, Türkiye Muhtarlar Birliği de olmalı." ifadelerini kullandı.



Siyaset kurumunun muhtarlara gerekli önemi vermediğini savunan Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanı aylık alıyor, muhtar da seçimle geldi. Neden onunki ödenek de aylık olmuyor? Kim muhtarlara aylık vereceğim diyorsa oyunuzu ona verin." diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, 82 değişik kanunda 354 maddede "muhtar" adı geçtiğine değinerek, bağımsız, tutarlı bir muhtarlık kanunu olması gerektiğini, bununla ilgili çalışma yaptıklarını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, muhtarlıkların bütçesi olması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Kaynak var. Emlak vergisi payının düşük bir miktarı muhtarlara verilebilir. Kamu görevinde 27,5 yıl devlette çalıştım. Bu süre, çok az bir dönemi hariç Maliye Bakanlığında geçti. Vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, harcamalar nasıl yapılır? Bütçeniz olmalı. Bu, sorumluluk gerektirir aynı zamanda denetim de olmalı. Sosyal yardımların dağıtılması bir diğer konu. Bunu en iyi bilen kişi muhtarlar ve bakkallardır. Sosyal yardımı muhtar aracılığıyla yaparsan o yardım amacına ulaşmış olur."

