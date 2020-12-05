Kemal Kılıçdaroğlu kadınlara seslendi: Deviremeyeceğiniz iktidar yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da CHP Kadın Kolları'nın YaşamHak projesinin tanıtım toplantısında kadınlara seslendi. "Asıl temel çözüm kadınların birlikteliğinde" diyen Kılıçdaroğlu, "Siyasette çok daha güçlü bir şekilde var olmalarında. Ben bütün kadınların belli bir hedef ilkesinde birleşmelerini istiyorum. Kadının siyasette çok daha güçlü var olmasıdır temel çözüm." dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bütün kadın kardeşlerimden beklentim var. Ben sizin hakkınızı savunuyorum, daha çok görünür olmanızı istiyorum, onun için yapacağını.z ilk şey Siyasi partiler yasasının değişmesi için çaba harcamaktır. Gücünüzün farkında olun, olağanüstü bir gücünüz var. Kadınlar birleştikleri takdirde deviremeyeceğiniz iktidar yoktur" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Yoksulluğunun giderilmesini istemek de bir haktır kadın için. Pazar artıklarından yiyecek toplayan bir kadın görmek istiyoruz, kadın evinde otururken sosyal devlet ona her türlü olanağı sağlamak zorundadır. Bunu sağlamadığınız takdirde devlet sosyal devlet olmaktan çıkar. Bu ülkede yaşayan kadınlardan iki şey bekliyorum. Ben sizin haklarınızı savunuyorum. Ama siz de kendi hakkınızı savunun. Biz 21. yüzyılın Türkiye'sinde yoksulluğu yaşamak istemiyoruz. Aile Destekleri Sigortasını getirmeyen partiye oy vermeyeceğiz diyeceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

