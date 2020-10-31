Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de deprem bölgesinde

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’deki 6.9 büyüklüğündeki depremde tamamen yıkılan Bayraklı içesindeki Rıza Bey Apartmanı’nın bulunduğu bölgeye geldi.

Kılıçdaroğlu, 8 katlı, 29 dairenin bulunduğu apartmandaki kurtarma çalışmaları hakkında AFAD ve sivil toplum kuruluşlarından bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, daha sonra açıklama yapmadan buradan ayrıldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra, Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'ndeki tamamen yıkılan 7 katlı 28 daireli Emrah Apartmanı’nın enkaz alanına gitti.

Burada da yetkililerden bilgi alan Kılıçdaroğlu, enkazdaki çalışmaları izleyen bir kadınla konuşup taziyelerini iletti. CHP liderine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Grup Başkanvekili ve milletvekili Özgür Özel de eşlik etti.

Kaynak: DHA

