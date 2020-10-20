Geçtiğimiz günlerde kanser tedavisi gören ve hayatını kaybeden Gazeteci Bekir Coşkun, Ankara Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, CHP’li Muharrem İnce, Bekir Coşkun’un okurları ve meslektaşları katıldı. Medyadan ve siyasetten birçok ismin katıldığı Sözcü Gazetesi Yazarı Bekir Coşkun'un cenaze namazında Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce yan yana saf tuttu.

