Kemal Kılıçdaroğlu ile Ali Babacan bir araya geliyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ı ziyaret edecek. Görüşme saat 11.00'de gerçekleşecek.

"Hayırlı olsun" kapsamında gerçekleşecek ziyarette, iç ve dış siyasetteki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

