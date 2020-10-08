Kemal Kılıçdaroğlu ile Ali Babacan bir araya geliyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret edecek.
GÜNDEM 08.10.2020, 08:50
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ı ziyaret edecek. Görüşme saat 11.00'de gerçekleşecek.
"Hayırlı olsun" kapsamında gerçekleşecek ziyarette, iç ve dış siyasetteki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.
"Hayırlı olsun" kapsamında gerçekleşecek ziyarette, iç ve dış siyasetteki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.
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