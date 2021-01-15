Kemal Kılıçdaroğlu: AK Parti'ye oy veriyorsan işsizlikten şikayet etme
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "AK Parti'ye oy veriyorsan işsizlikten şikayet etmeyeceksin. Kendim ettim kendim buldum diyeceksin." dedi.
GÜNDEM 15.01.2021, 11:41
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Best FM'de "Sorel Dağıstanlı ile Konuşan Türkiye" programının konuğu oldu.
Türkiye'deki işsizlik problemine değinen Kılıçdaroğlu, "AK Parti'ye oy veriyorsan işsizlikten şikayet etmeyeceksin. Kendim ettim kendim buldum diyeceksin." dedi.
Kılıçdaroğlu, konuşmasının ilgili kısmında şöyle konuştu:
"18 yıldır yöneten insanlar Türkiye'yi bu noktaya getirdi. Gençlerin düşünmesi lazım. 18 yıldır istediği kararı çıkarıyor, istediği kişiyi atıyor. Neden bu fakirlik, yoksulluk var? Açlık var bu ülkede. Açlığın olduğu ülkede temel sorun siyasi iktidardır. Önümüze sandık gelecek. AK Parti'ye oy veriyorsan işsizlikten şikayet etmeyeceksin. Kendim ettim kendim buldum diyeceksin. 10 milyon işsiz varsa bir ülkede gelecek olmaz. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Sandık geldiğinde emekten yana tercihimizi kullanmalıyız."
Türkiye'deki işsizlik problemine değinen Kılıçdaroğlu, "AK Parti'ye oy veriyorsan işsizlikten şikayet etmeyeceksin. Kendim ettim kendim buldum diyeceksin." dedi.
Kılıçdaroğlu, konuşmasının ilgili kısmında şöyle konuştu:
"18 yıldır yöneten insanlar Türkiye'yi bu noktaya getirdi. Gençlerin düşünmesi lazım. 18 yıldır istediği kararı çıkarıyor, istediği kişiyi atıyor. Neden bu fakirlik, yoksulluk var? Açlık var bu ülkede. Açlığın olduğu ülkede temel sorun siyasi iktidardır. Önümüze sandık gelecek. AK Parti'ye oy veriyorsan işsizlikten şikayet etmeyeceksin. Kendim ettim kendim buldum diyeceksin. 10 milyon işsiz varsa bir ülkede gelecek olmaz. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Sandık geldiğinde emekten yana tercihimizi kullanmalıyız."
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